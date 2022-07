Riccardo Guarnieri non verrà richiamato nella nuova edizione di Uomini e Donne? L’indiscrezione ha a che vedere con la presunta nuova frequentazione dell’ex cavaliere di Ida Platano.

Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, la prodzuione di Uomini e Donne avrebbe deciso di non richiamare Riccardo Guarnieri per la nuova edizione dello show in quanto, poco tempo dopo la fine dell’ultima edizione, Riccardo avrebbe iniziato a frequentare una misteriosa ragazza con cui sarebbe stato avvistato spesso negli ultimi mesi.

Sulla vicenda ovviamente non sono emerse conferme, quel che è certo è che comunque non c’era molto da sperare riguardo a un suo presunto ritorno di fiamma con Ida Platano (che invece, con tutte le probabilità, sarà di nuovo all’interno dello show).

La produzione di Uomini e Donne non avrà gradito che Riccardo abbia iniziato a frequentare un’altra persona dopo così poco tempo?

La rottura con Ida

Nell’ultima stagione del programma lui e Ida si erano inaspettatamente riavvicinati salvo poi decidere di chiudere del tutto la loro liaison.

A far infuriare la dama era stata l’incompleta capacità di Riccardo di esprimere i suoi sentimenti verso di lei. Ida lo aveva inoltre accusato di averla illusa.