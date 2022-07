A distanza di sei anni dall’inizio della loro storia d’amore, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati. L’annuncio arriva dai diretti interessati, che hanno sottolineato anche l’interruzione della convivenza.

Correva l’anno 2016, quando Riccardo Gismondi, nei panni di tronista di Uomini e Donne, sceglieva Camilla Mangiapelo. Dopo qualche mese, i due avevano partecipato a Temptation Island, confermando il loro grande amore. Da quel momento sono passati sei anni, nel corso dei quali entrambi hanno sempre difeso con i denti il loro rapporto. Negli ultimi tempi, però, qualcosa deve essersi rotto. E’ stata Camilla ad annunciare ai fan che lei e Riccardo si sono lasciati.

La Mangiapelo, con una storia Instagram, ha fatto sapere:

“Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione. Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali”.