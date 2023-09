Un anno senza la Regina Elisabetta: 10 frasi strepitose che ci hanno fatto sorridere

Nel giorno dell’anniversario della morte, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 10 frasi della Regina Elisabetta che ci hanno fatto sorridere.

Regina Elisabetta, l’anniversario della morte

Era l’8 settembre del 2022 quando la Regina Elisabetta è venuta a mancare, all’età di 96 anni, nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dopo ben 70 anni di Regno. Qualche giorno fa un gruppo di cani Corgi, i preferiti da Elisabetta, ne ha avuti infatti ben 30 nel corso della sua vita, si è radunato davanti a Buckingham Palace, per commemorare il primo anniversario della scomparsa della Regina. Nessun evento ufficiale è previsto per il primo anniversario della morte di Elisabetta, Re Carlo III infatti trascorrerà questa giornata in privato. Nei suoi 70 anni di Regno, La Regina Elisabetta si è contraddistinta anche per la sua ironia e la sua autoironia, facendoci sorridere tante volte. Vediamo adesso insieme 10 frasi della Regina Elisabetta che ci hanno fatto sorridere.

Regina Elisabetta, 10 frasi strepitose che ci hanno fatto sorridere

Nel giorno del primo anniversario della morte della Regina Elisabetta, per ricordarla vediamo insieme 10 frasi dette dalla Regina che ci hanno fatto sorridere nei suoi 70 anni di Regno: