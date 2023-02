Reggiseno sportivo: i più belli da indossare

Quando si pratica attività fisica è necessario anche indossare un abbigliamento e dei capi che siano consoni al tipo di allenamento. Tra i vari indumenti, il reggiseno sportivo non può mancare e varia anche a seconda del tipo di sport. Scopriamo alcuni dei modelli più belli e quale scegliere in base a determinate caratteristiche.

Reggiseno sportivo

Sono ormai diventati un vero e proprio trend da esibire in ogni attività. Il reggiseno sportivo non è solo un accessorio che sostiene il seno, ma un vero e proprio abbigliamento da indossare durante l’attività fisica che può essere lo yoga, il pilates, ma anche allenamenti intensi come corsa e basket. Ha la forma di un corpetto che deve aderire al seno e che si caratterizza per scollo rotondo e spalline.

Si differenzia dal classico reggiseno poiché è utile da indossare durante l’attività fisica dal momento che va a proteggere il seno affinché, in seguito ai vari esercizi e allenamenti, non vada incontro a scossoni e traumi. Nel caso di un seno abbondante, è bene scegliere un prodotto che sia comodo permettendo di sentirsi a proprio agio.

Durante l’allenamento, è un vero e proprio supporto e sostegno funzionale. La chiusura può essere frontale o posteriore, ma sono da preferire i modelli con chiusura sul lato davanti che si contraddistinguono per cerniere e ganci facili da mettere.

Il tessuto deve essere traspirante e comodo, soprattutto se si va a praticare sport per molto tempo.

Sono diversi i tessuti con cui è realizzato il reggiseno sportivo e che garantiscono una ottima vestibilità. Il poliammide è sicuramente l’ideale perché molto morbido ed elastico, così come il poliestere che è molto performante ed è usato nel settore tessile. Il cotone perché traspirante e l’elastan sono altri tessuti da valutare nella scelta.

Reggiseno sportivo: modelli

I vari modelli in commercio di reggiseno sportivo non si differenziano soltanto per una questione estetica, ma anche per il tipo di chiusura o sostegno che varia. Il tipo di sostegno può essere leggero, medio o anche elevato e molto dipende dal tipo di allenamento e attività che si pratica, oltre che dalla intensità.

Nel caso di yoga e pilates, si consiglia di puntare a modelli dal sostegno leggero in modo da compiere una serie di movimenti alquanto ampi che queste discipline richiedono. Per le attività fisiche meglio optare per modelli che consentano una intensità moderata oppure elevati per corsa, pallavolo e danza.

Ci sono modelli preformati dotati di un certo sostegno che danno risalto alle curve e alle forme del fisico femminile, sino ad arrivare a quelli senza coppe che limitano i movimenti del seno. Per quanto riguarda la struttura, ci sono tipologie di reggiseno sportivo indicate anche per seni maggiormente abbondanti e voluminosi.

In commercio vi sono anche reggiseni sportivi con ferretto, ma durante l’attività non sono mai consigliati perché possono dare fastidio. Per questa ragione, si consiglia di optare per un modello che ne è sprovvisto che risulta essere migliore, oltre a quelli contenitivi che contengono molto bene il senso senza problemi.

Reggiseno sportivo Amazon

Un accessorio del genere è disponibile nel noto e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e offerte. Basta cliccare sulla foto per visualizzare tutti i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto presenta i tre modelli di reggiseno sportivo che sono tra i più apprezzati e desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Nike Med Band Bra

Un reggiseno sportivo del noto marchio, disponibile nei colori nero, bianco, grigio, rosa, ecc. Un modello non imbottito e con sostegno medio. Un modello realizzato in materiale quale poliestere ed elastan con chiusura pull on e tessuto doppio. Di ottima vestibilità con logo della Nike stampato sul petto.

2)Syrokan donna regiseno sportivo

Un modello che offre il massimo sostegno dotato di ferretto e imbottito in tessuto come il poliammide e l’elastan. Le coppe sono imbottite in modo da avvolgere al meglio il seno. Il materiale è antitraspirante e comodo e indicato per una attività fisica moderata con spalline regolabili e colori vari.

3)Only Onpmartine Seamless

Un modello che ricorda molto il bustino da donna imbottito in poliammide, elastan e anche poliestere con coppa morbida in materiale traspirante. Disponibile nel colore nero e bianco senza cuciture. Un prodotto davvero ottimo in grado di supportare sia il seno che la schiena.

Con il reggiseno sportivo, anche il miglior abbigliamento sportivo per allenarsi.