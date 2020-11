I regali di Natale sono spesso inutilizzati e finiscono nel dimenticatoio: ecco qualche idea su cosa comprare in un’ottica anti spreco.

Regali di Natale anti spreco

Ogni anni i regali di Natale sono un pensiero che mette ansia e affligge tutti.

Per non arrivare impreparati la sera del 24 dicembre, basta portarsi avanti e pensare di fare dei regali utili e anti spreco.

Stop quindi a regali super costosi che verranno messi pochi giorni dopo averli ricevuti nell’armadio per essere dimenticati. Si invece a tutti quegli acquisti realizzati con criterio, tenendo conto del destinatario, della sua persona e dei suoi gusti.

Scegliere di donare un qualcosa che si possa utilizzare quotidianamente, che abbia realmente possibilità di essere usato è un buon modo per evitare sprechi di denaro.

Via libera quindi ad abbonamenti online, ad accessori per la cucina, ma anche a prodotti enogastronomici.

Ecco qualche idea di regali anti spreco che sicuramente non saranno dimenticati in un armadio o riciclati l’anno successivo.

Borraccia termica

Tra i regali più utili che si possono fare c’è indubbiamente la borraccia termica. Comoda, pratica, è l’ideale per iniziare a essere un po’ più green ed eliminare le bottigliette di plastica.

Perfetta per andare a camminare, ma anche per mantenere calda una tisana mentre si sta guardando un film sul divano, sarà sicuramente uno dei regali di Natale più apprezzati. In commercio ce ne sono moltissimi modelli che si distinguono sia per capienza che per colore. Le borracce termiche sono il regalo ideale anche per i bambini, basta scegliere una fantasia accattivante che li invoglierà a utilizzarle.

Accessori da cucina

Dai taglieri, alle buste per alimenti, per finire con bollitori ed estrattori. Gli accessori da cucina e i piccoli elettrodomestici sono uno di quei regali sempre ben accetti da chi li riceve. Agli amanti delle tisane si potranno regalare dei box porta té oppure delle tazze personalizzate. A chi si diletta nell’arte della pasticceria si potrà donare un set per realizzare torte e muffin. Le scelte sono infinite e ormai gli accessori da cucina sono anche dei veri e propri pezzi di design.

Cesto gastronomico artigianale

Mai come in questo periodo, le piccole attività hanno bisogno di supporto. E se questo supporto avviene per fare i regali di Natale, tanto meglio. Si può quindi pensare di far realizzare un cesto gastronomico alla propria bottega di fiducia, personalizzando i prodotti da inserire in base al destinatario. Per gli amanti della buona cucina si potranno inserire tipologie di sughi e pasta, per gli appassionati di vino un bel cesto a tema enogastronomico è sicuramente l’ideale.

Abbonamento Netflix

Se la persona a cui si vuole fare un regalo è appassionata di film e serie tv, allora un abbonamento a Netflix è l’acquisto ideale per Natale. Con il suo catalogo sempre ricco di titoli e di nuove produzioni originali, Netflix verrà sicuramente apprezzato. Si farà così un regalo super utile senza dover necessariamente spendere una fortuna.

E-book reader

L’E-book, per gli amanti della lettura e dei libri, è sicuramente un regalo super apprezzato. Certo, c’è chi preferisce sfogliare e assaporare un libro in versione cartacea, ma in certe situazioni questo dispositivo è sicuramente più pratico. In primis proprio quando si è a letto, in quanto grazie alla retroilluminazione è possibile leggere senza dover tenere accesa necessariamente la luce. Esistono moltissimi modelli di E-book, tra i più conosciuti e funzionali c’è sicuramente il Kindle.

Buono regalo

Un buono regalo in un negozio fisico o su una piattaforma online come Amazon è sempre un’ottima idea. Chi lo riceverà potrà scegliere personalmente cosa acquistare e non si rischierà quindi di fare acquisti che poi non verranno utilizzati. I più gettonati sono sicuramente i buoni regalo per i negozi di abbigliamento o di cura della persona, ma molto apprezzati sono anche quelli per l’arredamento della casa, ad esempio Westwing.