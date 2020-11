Il periodo che stiamo vivendo ci costringe indubbiamente al risparmio, ma non per questo bisogna rinunciare al classico scambio di regali in occasione del Natale. Online inoltre si trovano molte idee regalo super economiche ed interessanti. Si può infatti approfittare di qualche buono sconto o del periodo di ribasso che, solitamente, arriva sotto le festività.

Abbiamo raccolto per voi alcune idee regalo tanto carine quanto economiche. Scopriamole insieme.

Regali di Natale: idee economiche e creative

Un’idea carina e anche molto utile per affrontare le stagioni fredde sono i set da té. In commercio se ne trovano molti che hanno non solo una confezione graziosa e riutilizzabile, ma che contengono molti gusti, anche i più insoliti. Allo stesso modo, ci si può dedicare al fai da te, spendendo poco e comprando solo un bel vasetto in vetro e il necessario per fare la cioccolata calda, abbellendo il tutto con qualche marsh-mallow.

E perché non accompagnare tutto con un bel libro? Anche in questo caso Internet viene in nostro aiuto proponendoci innumerevoli titoli, basterà solo conoscere i gusti letterali dell’altro ed ecco che avrete fatto il regalo perfetto.

Regali di Natale: idee per i tecnologici

Anche per i più tecnologici si può trovare un buon regalo spendendo poco. Le cuffie wireless sono sempre gradite per esempio, sia quelle per smartphone, sia quelle classiche da collegare alla tv, allo stereo o al computer per godersi il tempo libero all’insegna di un buon film, della buona musica o un bel videogioco. Senza essere disturbati.

Anche in questo caso, si potrà scegliere di accompagnare le cuffie o le cuffiette scelte con un altro piccolo regalo, come l’album di un gruppo musicale o un videogioco.

Se invece la persona a cui volete fare un regalo è un tecnologico amante della lettura, potrete optare per un lettore di e-book.

Regali di Natale: retrogaming e vinili

A proposito di musica e videogiochi, anche per gli amanti di questi due mondi abbiamo il regalo perfetto.

Per quanto riguarda i primi, in commercio esistono molti modelli di giradischi che non costano tantissimo, può essere un’idea carina da accompagnare con un vinile.

Allo stesso modo, per gli appassionati dei videogiochi si può puntare sul retrogaming. Tra vecchie console e videogiochi di un tempo, su Internet c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Idee per chi ama la creatività

Per chi invece desidera fare un regalo ad una persona creativa, un’idea potrebbe essere regalare il necessario per la scrittura creativa o lo scrapbooking. Ci serviranno quindi un quaderno abbastanza grande, magari fatto con fogli di carta riciclata. Qualche penna carina e della carta decorata.

In questo modo, regalerete all’altro una meravigliosa occasione di relax da passare all’insegna della creatività.

Idee regalo per le amanti del bio

Se invece la persona a cui vuoi fare un regalo è un amante del bio, perché non cimentarti in qualche ricetta di crema o maschera viso fai da te da confezionare in un bel vasetto di vetro?

Potreste poi accompagnare questa vostra creazione ad un libro di ricette bio fai da te per la cura del corpo. Anche in questo caso, Internet può venire in nostro soccorso consigliandoci i migliori titoli. Magari potrete trovare la maschera fai da te giusta, proprio in quel libro!