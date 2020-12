Siamo ormai agli sgoccioli, Natale è alle porte e non hai idee su cosa regalare al tuo “lui“? Di regali ve ne siete scambiati già tantissimi e adesso non sai più come stupirlo? In questi casi Internet può essere una vera fonte d’ispirazione, non resta quindi che mettersi davanti al computer e cercare il regalo perfetto per lui.

Scopriamone insieme alcuni.

Regali di Natale: le idee per lui

Vi conoscete da una vita e vi siete scambiati così tanti regali che non sai più in che modo sorprenderlo. Oppure vi conoscete da poco e hai paura di non azzeccare i suoi gusti. Qualsiasi sia il tuo caso, non andare nel panico! Ecco alcune idee dalle più economiche a quelle più costose, per colpire nel segno anche questo Natale.

Advertisements

T-shirt personalizzate

Sei a conoscenza della sua taglia e dei suoi gusti? Allora delle t-shirt con frasi personalizzate, con le stampe dei suoi personaggi preferiti, o il logo della serie tv del momento che ha catturato la sua attenzione, potrebbero essere un regalo apprezzato.

In commercio se ne trovano così tante da potersi sbizzarrire con gli abbinamenti più disparati.

Set da barba

Se il tuo “lui” ha la barba saprà che tenerla curata è molto importante.

Un set da barba completo di schiuma, e balsami sarà per lui un regalo molto gradito. Si potrebbe poi aggiungere al regalo un trattamento specifico in un barber shop, tornati molto in voga. In alternativa, potresti pensare anche ad un regola barba elettrico o ad un massaggiatore viso e barba ideato apposta per lui.

Luci LED

Una delle ondate tornate di moda è il retrowave. Atmosfere anni ’80 con il rosso, il blu e il viola come colori prevalenti e sonorità elettroniche. Perché non regalare quindi delle luci LED per personalizzare la propria casa? Su Internet si possono trovare anche tabelloni luminosi a tema. Un regalo decisamente originale ed insolito.

Selezione di alcolici

Che sia un amante di vini, birre o whisky, un bel regalo di Natale potrebbe essere una selezione di assaggi di queste bevande. Un’ottima idea potrebbe essere quella di unire questa selezione ad un’iscrizione ad un corso che tratti proprio di questi temi. Su Internet se ne possono trovare tantissimi, da scegliere in base alle disponibilità e agli orari.

Assistente personale intelligente

Se il tuo lui è un amante della tecnologia, un regalo tanto gradito potrebbe essere un assistente personale intelligente. Il più famoso è Alexa, sviluppato da Amazon, ma anche altri grandi compagnie nel campo del tech si sono adoperate per crearne di propri.

Un orologio

Anche un orologio potrebbe essere il regalo più adatto a lui. Se si tratta di un uomo super tecnologico potresti fare un figurone regalandogli l’ultimo modello di smartwatch. Se invece è un uomo d’altri tempi, affezionato all’analogico, potresti scegliere un orologio da polso, magari con incisione personalizzata.