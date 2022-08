Ralph Eggleston, regista di grande successo del mondo Pixar, è venuto a mancare proprio in questi giorni a causa di un cancro al pancreas contro cui ha combattutto a lungo. Spentosi all’età di 56 anni, lascia dietro di sé una scia di successi e affetto, che celebriamo ricordandone il percorso professionale e umano.

Ralph Eggleston: la carriera del regista Premio Oscar

Ralph Eggleston, nato a Baton Rouge in Louisiana il 13 ottobre del 1965, è stato regista, animatore e sceneggiatore. Si è diplomato al California Institute of the Arts esordendo ufficialmente come capo animatore di un episodio del 1987 “della serie Amazing Stories di Steven Spielberg. Ha poi lavorato per la Kroyer Films su numerosi progetti per la televisione e il cinema tra cui spicca FernGully: L’ultima foresta pluviale.

La svolta della sua carriera è avvenuta con l’ingresso nell’universo della Pixar nel 1992, anno in cui era in lavorazione quello che sarebbe stato poi uno dei cavalli di punta dell’azienda: Toy Story. Proprio per il suo contributo, Ralph ottenne l’Annie Award per la migliore direzione artistica legata al progetto.

Il suo percorso lavorativo è stata ricco e prolifico. Negli anni ’90 ha curato molti degli episodi della fortunata serie di Scooby-Doo e ha poi dato il suo contributo a tanti dei grandi successi della Pixar: Monsters, Inc., Toy Story 2 e Alla ricerca di Nemo, tutte pellicole intramontabili nel mondo dell’animazione.

Ha anche collaborato alla realizzazione de Gli incredibili 1 e 2, affiancando direttamente il regista Brad Bird. Il suo contributo è stato importante anche per tanti film Disney classici come Aladdin e Il re Leone. Tra i lavori più recenti invece La principessa e il ranocchio e Soul.

Ralph Eggleston: il lavoro che gli è valso l’Oscar

Ralph Eggleston ha ottenuto uno dei maggiori successi cui si può aspirare nel campo della produzione cinematografica: è stato insignito, infatti, del Premio Oscar per la sceneggiatura di For the birds nel 2001. Un successo certamente inequiparabile, ottenuto grazie al cortometraggio tradotto in italiano come Pennuti spennati e associato in DVD a Monster, Inc. Ralph Eggleston, confermando il suo talento a tutto tondo nel settore, ne ha scritto il soggetto e lo ha sceneggiato, ma ne è stato anche regista: un Oscar quindi tutto più che meritato.

Per quanto concerne la sua vita privata, Ralph Eggleston ha sempre fatto trapelare molto poco. Delle sue relazioni antecedenti al matrimonio non si sa nulla. Era sposato ma l’ideantità della moglie è sempre stata tenuta lontano dai riflettori. Sicuramente anche a livello familiare molto amato, ha lasciato un vuoto che la Pixar saluta così tramite i social, postando una sua foto che lo ritrae a lavoro su alcuni bozzetti, con alle spalle uno schermo su cui si intravedono scene di Inside out: “In memoria di Ralph Eggleston, animatore, regista, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. La Pixar e il mondo intero gliene saranno per sempre grati.“.

Si tratta, dunque, senza dubbio di una figura indimenticabile nel mondo del cinema e dei film di animazione che tutti abbiamo amato.