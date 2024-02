La separazione burrascosa tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha dato vita non solo a questioni personali ma anche economiche, tra cui il dibattito sull’assegno di mantenimento e sul patrimonio finanziario dei due coniugi. Uno degli aspetti centrali di questa disputa è rappresentato dal cachet che Blasi avrebbe ottenuto per il docufilm “Unica” su Netflix. Approfondiamo quindi quanto abbia effettivamente guadagnato la conduttrice e showgirl con la produzione e l’impatto che potrebbe avere sulle dinamiche finanziarie della coppia.

Ilary Blasi: quanto ha guadagnato con Unica?

Uno degli elementi critici nella valutazione del patrimonio finanziario di Blasi è il cachet ottenuto per il suo coinvolgimento nel docufilm “Unica“. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Blasi avrebbe incassato la considerevole somma di 700mila euro solo per questa produzione. Questo notevole guadagno solleva interrogativi sul reale valore del patrimonio della conduttrice, il quale sembra essere significativamente più sostanzioso rispetto a quello dell’ex calciatore.

Oltre al suo ruolo nel docufilm, sono emerse informazioni su società intestate alla conduttrice, come la Number 5, gestita dal padre della conduttrice, Roberto Blasi. Queste società sembrano rappresentare una fonte significativa di reddito per la famiglia Blasi e potrebbero avere un impatto rilevante sulla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’assegno di mantenimento e i segreti bancari

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata una sorta di guerra mediatica, piena di accuse e contromosse riguardanti la gestione finanziaria della coppia. Blasi ha sollevato seri dubbi sulla presunta dissipazione di denaro da parte di Totti, accusandolo di non prendersi cura degli interessi familiari a causa della sua passione per il gioco d’azzardo. Inoltre, sono emerse voci riguardanti conti bancari segreti, suggerendo una gestione finanziaria poco trasparente da parte dell’ex capitano della Roma.

La risposta di Totti, tramite amici stretti, si è concentrata principalmente sull’assegno di mantenimento provvisorio, stabilito a 12.500 euro al mese, e sulle presunte inadempienze nei pagamenti, negate categoricamente dalle fonti vicine all’ex calciatore. Inoltre, la questione dell’addebito è stata portata all’attenzione, con riferimento alle testimonianze di Noemi Bocchi e del personal trainer Cristiano Iovino, le cui dichiarazioni potrebbero avere un impatto importante sullo svolgimento della controversia legale.

La questione finanziaria tra Ilary Blasi e Francesco Totti si presenta come un aspetto importante della loro separazione, con implicazioni significative sull’assegno di mantenimento e sulle dinamiche finanziarie complessive della coppia. Il guadagno di Blasi con “Unica” e il suo patrimonio finanziario sollevano domande sulle reali risorse a disposizione della conduttrice e sulle future decisioni riguardanti la divisione dei beni e il sostentamento dei figli. La battaglia legale sembra essere solo agli inizi, e il suo epilogo potrebbe portare a significativi cambiamenti nella vita finanziaria di entrambi i coniugi.

