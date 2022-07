Ormai è ufficiale: Chiara Ferragni aprirà e chiudera il Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus.

La notizia, resa nota il 27 giugno 2022, è esplosa ovunque in pochissimi secondi: si sa, il Festival di Sanremo è una macchina potentissima e ogni anno spinge di più per andare incontro alle esigenze del momento e dare spazio a personalità importanti che abbiano qualcosa da dire.

Il 2023 sarà l’anno dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo ma, come bene possiamo immaginarci, non sono mancate (e non mancheranno) le critiche.

Da giorni, infatti, hanno iniziato a circolare voci sul presunto cachet che Chiara Ferragni guadagnerà durante il Festival e la cifra pare sarà davvero molto alta.

Quanto guadagnerà Chiara Ferragni al Festival di Sanremo?

Secondo le voci circolanti, pare che il cachet di Chiara Ferragni per le due serate del Festival di Sanremo 2023 si aggiri intorno ai 100 mila euro.

Ancora non si ha conferma su tale indiscrezione e ricordiamo bene che la Rai gestisce con totale riservatezza i compensi degli ospiti e co-conduttrici del Festival, quindi è bene procedere con molta cautela riguardo una notizia di questo calibro.

Ad ogni modo, se così fosse, il cachet di Chiara Ferragni potrebbe superare di molto quello di Checco Zalone, ospite di una sola serata all’ultima edizione del Festival (70mila euro), ma anche quello delle varie co-conduttrici accanto ad Amadeus che, a quanto pare, non supera quasi mai i 30 mila euro.

Ad esempio, sembra che Sabrina Ferilli abbia ricevuto un compenso pari a 25 mila euro, mentre Drusilla Foer uno di 15 mila euro.

Il compenso dell’imprenditrice digitale, quindi, sarebbe di gran lunga maggiore e, come potete immaginare, la notizia ha scatenato parole molto critiche a riguardo.

Chiara Ferragni e il cachet da urlo: non mancano le critiche

Ogni anno non mancano commenti sul Festival, sugli ospiti, sulle co-conduttrici e sul conduttore: sicuramente il palco dell’Ariston fa discutere su ogni fronte, in modo negativo o in modo positivo, ma se ne parla sempre e comunque.

Il 2023 sarà un’edizione innovativa, dato che per la prima volta vedremo calcare quel palco da una personalità conosciuta in tutto il mondo e figura di riferimento della nostra epoca e delle nuove generazioni. Da ricordare inoltre che Chiara Ferragni non si presta molto spesso ad apparire in programmi tv, quindi può essere considerata una vera e propria svolta per il panorama dell’intrattenimento televisivo italiano.

Una mossa di marketing? Molto probabile ma, come bene sappiamo, il Festival è anche questo.

Ad ogni modo, molte sono le polemiche nate dalla notizia del presunto cachet dell’imprenditrice milanese ma, come ha affermato anche Francesco Facchinetti sui suoi social, bisogna tenere conto del successo che Chiara Ferragni ha e del conseguente ascolto che porterà all’intero Festival di Sanremo. La sua capacità di attrarre persone è innegabile e immaginiamo che porterà un grande numero di ascolti: perché non ripagarla del suo lavoro?

I numeri sono alti, ma ricordiamo che ci sono stati ospiti e conduttori che hanno guadagnato molto di più, anche solo per una serata. Dunque, perché scagliarsi contro Chiara Ferragni per quanto, forse, guadagnerà?

Non ci resta che aspettare conferme, ma resta assodato che il Festival di Sanremo 2023 regalerà tantissime sorprese.