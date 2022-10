Quanto guadagnano le star delle serie tv

Le star delle serie tv hanno degli stipendi davvero incredibili. Scopriamo insieme le grandi cifre che riescono a guadagnare ad ogni singolo episodio, per un totale da capogiro. Lo stipendio cambia a seconda dell’interprete e della serie tv.

Guadagni delle star delle serie tv: dalle attrici di Sex and the City a Steve Martin

La rivista Variety ha stilato una classifica degli stipendi delle star delle serie tv più seguite del momento. Il ritorno in tv di Carrie, Charlotte e Miranda è particolarmente atteso dal pubblico, che non le ha mai dimenticate. Le attrici di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, hanno la stessa paga, che va dai 650.000 ai 750.000 dollari ad episodio. Kate Winslet, protagonista acclamata da pubblico e critica per Omicidio a Easttown, guadagna 650.000 dollari ad episodio.

Henry Cavill, protagonista di The Witcher, porta a casa 400.000 dollari ad episodio. La stessa cifra che guadagna John Goodman per gli episodi di The Conners. Winona Ryder, per ogni episodio di Stranger Things, ottiene dai 350.000 ai 400.000 dollari. Pedro Pascal, per gli episodi di The last of us, guadagna 600.000 dollari, mentre Jason Sudeikis, per Ted Lasso, arriva ad ottenere 400.000 dollari ad episodio.

Jud Law, per ogni episodio di The Third Day, di cui è protagonista, riceve 425.000 dollari, mentre Ted Danson, per Mr. Mayor, ne guadagna 400.000. Chris Pratt guadagna 1,4 milioni di dollari per ogni episodio di The Terminal List mentre Brian Cox, per Succession, guadagna una cifra compresa tra i 400.000 e i 500.000 dollari. Kieran Culkin, sempre per Succession, viene pagato tra i 300.000 e i 350.000 dollari, mentre Steve Martin, per Only Murders in the Building, guadagna 600.000 dollari ad espisodio.

Guadagni delle star delle serie tv: da Sarah Snook a Jeremy Strong

Sarah Snook guadagna tra i 300.000 e i 350.000 dollari a puntata per Succession, mentre Bryan Cranston, per Your honor, ne guadagna 750.000 ad episodio. Viola Davis, per le puntate di The First Lady, guadagna 600.000 dollari, così come Gillian Anderson, star di The X-Files, e Michelle Pfeiffer, per la stessa serie. Alec Baldwin guadagna 575.000 dollari per ogni episodio di Dr. Death, mentre Sarah Gilbert, per The Conners, ne guadagna 400.000, come Laurie Metcalf per la stessa serie. Angela Bassett, per 9-1-1, guadagna 450.000 dollari ad episodio, Martin Short, per Only Murders in the Building, ne guadagna 600.000 e David Habour, per Stranger Things, tra i 350.000 e i 400.000. Jeremy Strong, per Succession, guadagna leggermente meno, tra i 300.000 e i 350.000. Jeff Bridges, per The Old Man, arriva a guadagnare un milione di dollari ad episodio. Le cifre sono tutte molto alte, ma variano a seconda della carriera dell’attore, del ruolo interpretato, dell’anzianità all’interno della serie e di molti altri fattori. Sono sicuramente stipendi meritati, tenendo anche conto che queste serie tv sono davvero molto amate dal pubblico e riescono sempre ad ottenere un grande successo, proprio grazie al talento e alle capacità degli interpreti che vengono scelti per ogni ruolo