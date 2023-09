Scopriamo insieme quanto guadagna Alfonso Signorini al Gf. Lo stipendio e il patrimonio del conduttore presentano cifre da capogiro. Il successo ottenuto con il reality show gli ha permesso di guadagnare ancora di più.

Alfonso Signorini: quanto guadagna al GF?

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, è tornato su Canale 5 con una nuova edizione tutta da scoprire, partita lunedì 11 settembre 2023. Il reality show ha subito molti cambiamenti quest’anno, ma il conduttore è sempre il Re del Gossip, che ha dedicato tutta la sua carriera alla cronaca rosa. Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile 1964. Inizialmente ha lavorato come insegnante di materie umanistiche, che ha studiato nel suo percorso scolastico, fino alla laurea specialistica in Filologia medievale e umanistica. Ha poi iniziato a collaborare con un quotidiano, fino ad entrare in Panorama come esperto di gossip. Ben presto è diventato famoso come re del gossip, in modo particolare quando è passato a Chi, il settimanale di cui adesso è direttore. Dal 2008, inoltre, ricopre il ruolo di direttore editoriale di Tv Sorrisi e Canzoni. Signorini si è lanciato anche nel mondo della televisione. Il suo esordio risale al 2002 nel programma Chiambretti C’è, trasmissione condotta da Piero Chiambretti su Rai 2. In seguito è diventato opinionista nel programma Verissimo e poi ha preso in mano la conduzione del Grande Fratello. Proprio il reality show gli ha permesso di ottenere un successo incredibile come conduttore, con guadagni sempre più alti.

Quanto guadagna Alfonso Signorini al GF? Stipendio e patrimonio del conduttore

Quanto guadagna esattamente Alfonso Signorini per la conduzione del Grande Fratello? In realtà cifre certe del suo stipendio non sono mai state dichiarate, per cui non è possibile conoscere con certezza la cifra che è stata accordata da Mediaset. Si può, però, immaginare che sia davvero molto alta e sicuramente non meno di quella che un tempo percepiva l’ex conduttrice del reality, ovvero Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni diffuse nel 2017 e riportate sul web, pare che l’ex moglie di Francesco Totti arrivasse a guadagnare fino a 50.000 euro a puntata, per cui viene automatico pensare che Alfonso Signorini riesca a guadagnare la stessa cifra, se non addirittura una cifra più alta. Oltre allo stipendio percepito per la conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha molte altre entrate grazie alla sua presenza in vari programmi tv come opinionista e grazie ai suoi giornali. Non si hanno cifre certe neanche per quanto riguarda il suo patrimonio. Si sa, però, che è proprietario di un appartamento in centro a Milano, arredato con grande eleganza e lusso, dove è presente anche una piccola palestra e uno spazio dedicato alla musica. Il conduttore ha anche una grande passione per l’arte e in alcune foto pubblicate su Instagram si possono intravedere varie opere e oggetti di design presenti nella sua abitazione di lusso.