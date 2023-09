Scopriamo chi è Anita Olivieri, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023. La giovane ragazza si è presentata e ha parlato del suo lavoro e della sua vita privata.

Chi è Anita Olivieri: età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2023

La nuova edizione del Grande Fratello 2023 è iniziata lunedì 11 settembre. Alfonso Signorini ha presentato questa nuova versione del reality show, diversa da quelle degli ultimi anni, a cui partecipano sia personaggi famosi che persone normali. Tra queste troviamo anche Anita Olivieri, una giovane ragazza non famosa, che ha già conquistato tutti con la sua clip di presentazione. “Ciao, sono Anita, ho 26 anni. Lavoro nel marketing, in una grande azienda di automotive, dove mi occupo di comunicazione, brand e marketing in generale” ha dichiarato Anita Olivieri, quando si è presentata. La giovane 26enne lavora nel mondo della comunicazione e del marketing, uno degli ambiti più diffusi in questo momento. La giovane ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Il suo cuore al momento è libero, non ci sono fidanzati alle porte, ma solo una dolce compagnia che riempie le sue giornate, ovvero un gatto. “Non sono fidanzata, ma vivo con un gatto e basta e avanza” ha dichiarato Anita Olivieri. La giovane ha spiegato di essere cresciuta con due pilastri femminili molto importanti, ovvero sua madre e sua nonna, due modelli opposti. “Mia madre mi ha sicuramente trasmesso il modo rigido di vivere alcune cose della vita, e che per grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici” ha aggiunto. “La più pazza di tutte è mia nonna, un’anima libera, infatti la invidio molto da questo punto di vista” ha spiegato la ragazza.

Anita Olivieri al Grande Fratello: “Guardo quella porta e mi sento libera”

Anita Olivieri ha raccontato di essersi sempre data molto da fare per riuscire a realizzare i suoi sogni lavorativi. “Ho studiato tanto, ho due lauree, triennale e magistrale, e ho preso un master a 25 anni” ha spiegato. Nonostante tutti questi sforzi e questi sacrifici, è arrivata ad un momento di incertezza per quanto riguarda il suo futuro. Per questo spera che entrando nella casa più spiata d’Italia e vivendo questa nuova esperienza riesca a trovare qualche risposta. “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, lì ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui. Io guardo quella Porta e mi sento libera, mi sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori” ha dichiarato Anita Olivieri. Ora è arrivato il momento di intraprendere questo nuovo percorso che sicuramente le regalerà un’importante visibilità che potrebbe anche tornarle utile nel suo lavoro. Dentro la casa del Grande Fratello la giovane potrebbe riuscire a fare chiarezza su quale sarà il suo percorso futuro, capendo finalmente cosa desidera davvero diventare.