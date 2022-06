Ebbene sì, la moda delle Birkenstock ha colpito anche Fedez. Chi l’avrebbe mai detto che lo avremmo visto con indosso le note ciabatte figlie dell’espressione: “O le odi, o le ami”?

Pochi giorni fa il rapper milanese ha utilizzato i suoi social per mostrare al grande pubblico il nuovo arrivo, definendolo lui stesso: “Momento influencer di ciabattine”.

Come vedremo a breve, però, quelle che ha indossato Fedez al concerto del 28 giugno 2022 Love Mi, non sono proprio delle semplici “ciabattine”.

Le Birkenstock griffate di Fedez

Che Fedez abbia completamente rivoluzionato il suo guardaroba è palese agli occhi di chiunque; complice anche la maggiore maturità e lo stile di vita nuovo, gli outfit del rapper risultano sempre più studiati e super alla moda, con capi di extra lusso e assolutamente unici nel loro genere.

Recentemente Fedez ha fatto sfoggio di una novità in campo “ciabatte” (ricordiamo che Federico nutre da sempre una fortissima passione per le ciabatte), ma questa volta non si tratta di ciabatte qualsiasi, ma di un paio di ciabatte super griffate.

Esse, infatti, provengono dalla maison francese Dior, ma sono a tutti gli effetti della Birkenstock, “solo” di extra lusso.

Il paio di scarpe che Fedez mostra ai follower nasce dalla nuovissima collaborazione tra Dior e Birkenstock ed è già scritto che sarà il modello must have di lusso per l’estate 2022.

Le ciabatte Birkentock-Dior sono entrambe in pelle di vitello nabuk nera e sono decorate con delle fibbie in metallo. La soletta è anatomica ed è in sughero. I modelli in questione sono due: il primo è il classico modello a doppia fascia che lascia scoperto il piede, mentre il secondo è il modello sabot che, al contrario, lascia la punta del piede completamente coperta.

Quanto costano le Birkentock di lusso di Fedez?

La prima domanda che sorge spontanea vedendo queste nuove ciabatte di lusso è solo una: quanto potranno mai costare?

Bene, la risposta la si trova andando a visitare direttamente il sito della maison Dior.

Entrambi i modelli pare abbiano un costo di 960 €, un prezzo decisamente non da “ciabattine”. Tuttavia, controllando sul sito, attualmente lo stock online risulta esaurito: quando si dice influencer marketing!

I sandali a doppia fascia: must have dell’estate 2022

Odiati e amati, amati e odiati: il modello di sandali a doppia fascia sarà sempre in mezzo a discussioni e opinioni contrastanti. Può piacere o non piacere, ma tale modello si inserisce nei must have per l’estate 2022.

Lo dimostrano anche le celebrità: prima di Fedez anche Belen Rodriguez si era mostrata con i sandali a doppia fascia in stile Birkenstock, addirittura portandoli con i calzini! Adesso è il turno di Fedez, che dopo avere sfoggiato le sue “ciabattine” di lusso durante il concertone Love Mi, ha decisamente abbattuto lo stereotipo dei sandali aperti come immagine del turista medio straniero in giro per l’Italia o, ancora più diffusa, l’immagine delle scarpe dei frati.

Piacciano non piacciano, i sandali a doppia fascia sono comodi, pratici e, ammettiamolo, sono anche esteticamente appaganti: vero, Fedez?