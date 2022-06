Fedez e J-Ax ritornano insieme il 28 giugno 2022 in un’occasione unica e completamente nuova.

Stiamo parlando del super concerto Love Mi, un evento assai atteso da tutti i fan (e non solo) che non vedono l’ora di vedere il duo di nuovo insieme dopo i diversi diverbi del passato.

Love Mi: il concerto che tutti stavano aspettando

Love Mi è il concerto di Fedez e J-Ax attesissimo per il 28 giugno 2022 e segna il ritorno della coppia dopo un periodo di pausa causato da diverse diatribe e discussioni. L’evento in questione sarà totalmente a scopo benefico ed è un momento di riconciliazione che in fondo stavamo aspettando un po’ tutti quanti.

La coppia, infatti, è da sempre legata da un forte affetto reciproco che va oltre il sistema professionale; questo ritorno, quindi, ne è in qualche modo la prova lampante.

I due hanno annunciato di avere “fatto pace” proprio poco tempo fa, in concomitanza con il periodo delicato vissuto da Fedez a causa del suo tumore al pancreas.

L’estate 2022 è all’insegna della musica e del divertimento; le piazze italiane accolgono tutte le nuovissime hit estive, per un momento di condivisione che da molto tempo stavamo aspettando.

Ora è il turno di Piazza Duomo: il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:00 sarà possibile partecipare a uno dei concerti più attesi della stagione.

È bene specificare che la coppia Fedez & J-Ax si è mobilitata per organizzare l’intero evento, il cui ricavato andrà a TOG – Together To Go, una Onlus di grande importanza che aiuta i bambini che soffrono di patologie neurologiche molto complesse.

Love Mi: la scaletta degli artisti

In totale saranno 22 gli artisti a esibirsi sul grande palco in piazza Duomo; ci sarà un mix tra nomi noti già presenti da tempo nel panorama musicale italiano, ma ci sarà spazio anche per nomi di artisti emergenti. Inoltre, pare che si aggiungeranno delle vere e proprie guest star a sorpresa: l’effetto “wow” sarà garantito!

Su Mediaset Infinity, a partire dalle 18:00, avremo modo di vedere i seguenti artisti, secondo la scaletta ufficiale: Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, PAULO, Beba.

Su Italia1, invece, a partire dalle 19:00, potremo seguire altri artisti che, secondo la scaletta della seconda parte dell’evento saranno: Rosa Chemical, Rose Villain, MILES, Mara Sattei, Nitro, Ariete, Myss Keta, Lazza, Dargen D’Amico, Rhoye, Paky, Shiva, Ghali, Tananai, Tedua. A concludere il tutto, la coppia Fedez & J-Ax.

Chi condurrà il Love Mi di Fedez & J-Ax?

A condurre il grande concerto Love Mi ci saranno due personalità molto forti: parliamo infatti di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, che saranno accompagnate poi da Gabriele Vagnato. Quest’ultimo è un’aggiunta interessante al palco: Vagnato, infatti, vanta un pubblico di quasi 4 milioni di follower su TikTok e lo vedremo sia nel dietro le quinte del concerto, sia a interagire direttamente con il pubblico presente al grande evento.

Dove vedere Love Mi in televisione

Se non avrete la possibilità di partecipare di persona al concerto Love Mi, potrete comunque vederlo in televisione. Dalle 18:00 su Mediaset Infinity e dalle 19:00 su Italia 1 sarà infatti trasmessa la diretta del concertone.

Ricordiamo che Love Mi è stato promosso dall’Amministrazione comunale con l’importante obiettibo di sostenere gli spettacoli dal vivo, figli di una profonda pausa dovuta all’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero mondo.

È giunta l’ora di ricominciare a vivere e godere di buona musica e questa, senza ombra di dubbio, sarà l’occasione giusta!