Quanto costa l'abito da sposa di Lele Pons?

Lele Pons e Guaynaa sono finalmente convolati a nozze, sabato 4 marzo. Location di lusso, un abito da sogno e tante celebrità presenti: scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Chi è Lele Pons? La carriera

Lele Pons, all’anagrafe Eleonora Pons Maronese, è nata in Venezuela nel 1996. In tenera età si è trasferita a Miami con la famiglia. Dopo il diploma si è spostata a Los Angeles per inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la notorietà nel 2015 grazie alla condivisione di brevi video comici sulle piattaforma “Vine” e “Musical.ly”. Successivamente ha aperto un canale Youtube. Nonostante la giovane età, la sua carriera è costellata di numerosi successi. Nel 2017 ha partecipato nelle vesti di presentatrice a “Miss Universo” e “MTV Millenarian Awards“. Inoltre, è apparsa in alcuni video musicali tra cui: “Havana” di Camila Cabello, “Summer” di Marshmello, “She’s Out Of Her Mind” dei Blink-182 e “Downtown” di J Blavin. Non solo. Ha debuttato anche come attrice e cantante.

La cerimonia

Le nozze di Lele Pons e Guaynaa sono state organizzate dalla wedding planner Gianna SanFilippo. Per il grande giorno la coppia ha scelto una location davvero suggestiva. La cerimonia è stata celebrata nel Fairchild Tropical Botanic Garden. Un giardino botanico di ben 34 ettari, con una collezione molto ampia di piante rare tropicali: palme, cicadee, alberi in fiore e viti. Un luogo completamente immerso nel verde situato a Miami, in Florida. Gli sposi hanno pronunciato il sì sotto ad un romantico arco di fiori.

I testimoni di Lele Pons e Guaynaa

Il matrimonio di Lele Pons e Guaynaa è stato coronato dalla presenza di tantissime celebrità. Volti noti del mondo dello spettacolo anche i rispettivi testimoni. Per lo sposo troviamo lo youtuber Twan Kuyper, il cantante colombiano Sebastian Yatra, Mau Montaner e Ricky Montaner. Insieme a loro anche Lorenzo Figueroa, Manuel Turizo e Julian Turizo. Tutti i testimoni elegantissimi in smoking grigio, camicia bianca e papillon nero.

Le damigelle della sposa invece erano le sue amiche più care: la cantante brasiliana Anitta, Paris Hilton, Hannah Stocking, Kimberly Loaiza e Nicole Garcia,Isadora Figueroa e Isabela Grutman. Per loro sono stati scelti dei graziosi abiti azzurri di Phina Tornai.

Il vestito da principessa di Lele Pons

Nel suo giorno più importante Lele Pons ha scelto tre vestiti. Durante la cerimonia ha indossato un abito firmato Zuhair Murand. Un modello caratterizzato da ampia scollatura a cuore e maniche impreziosite da diamanti. Una preziosa fantasia riproposta anche sul bustino e sulla gonna. A completare il tutto un lunghissimo strascico. Per l’acconciatura ha optato per un semi raccolto davvero elegante impreziosito da un cerchietto scintillante. Immancabile il velo.

Cambio d’abito: trasparenze e scolli vertiginosi

Come secondo look ha scelto un abito a sirena con trasparenze. Ed infine, ha sfoggiato un mini dress caratterizzato da audace scollatura. Entrambi firmati Julie Vin. Al momento ancora non sappiamo con esattezza il prezzo degli abiti, ma la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Per il suo matrimonio non ha badato a spese!