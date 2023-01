Quanto costa il vestito del Papa? Il prezzo

Vi siete mai chiesti quanto costa il vestito del Papa e da chi viene confezionato? Ci sono diverse teorie riguardo l’abbigliamento del Pontefice, soprattutto dopo il cambiamento di stile radicale che è avvenuto nel corso del tempo.

Vestito del Papa: quanto costa?

Gli abiti del Papa molte volte sono disegnati e cuciti da maison d’alta moda italiane, per cui sono abiti di grande valore e grande qualità. È importante sottolineare che c’è stato un cambiamento radicale sullo stile del Pontefice nel 2013, con quella che viene chiamata l’elezione del “secondo Papa Buono”. Secondo fonti vicine alla Chiesa, il Papa sembra essere uno degli uomini più semplici del mondo, così tanto da opporsi alla vestizione assistita della talare bianca.

La semplicità è una nuova caratteristica di questi abiti, che vengono preparati dai due uomini di fiducia, Sandro Mariotti e Piergiorgio Zanetti, portati in lavanderia e scelti per i “viaggi intorno al mondo”. All’interno della residenza c’è anche una stireria che prepara le vesti. Gli abiti del Papa sono subito apparsi più semplici e non troppo ricamati, per uno stile molto più sobrio. Ad avere la meglio sulla gestione degli abiti sono i sarti Gammarelli, un laboratorio artigianale che dal 1978 è entrato ufficialmente nel Vaticano.

Si tratta di una sartoria a conduzione familiare, dove gli artigiani conservano ancora le tecniche di una volta. Questa sartoria, da sei generazioni, è diventata un punto di riferimento per la Chiesa e per tutte le autorità ecclesiastiche.

La particolarità degli abiti del Papa è la composizione, ovvero la veste talare con i bottoni di seta, la pellegrina sulle spalle, la fascia in vita e lo zuccotto sul capo. Durante le occasioni speciali si aggiunge la casula, bianca durante le festività e viola per la Quaresima e l’Avvento, mentre nella quotidianità è rossa. Per anni si è parlato molto dell’assenza della pelliccia di ermellino come rifinitura, che fino a Benedetto XVI era quasi un’imposizione, ma che il nuovo Papa ha deciso di togliere. Secondo alcune voci gli abiti del papa costano intorno ai 600 euro, ma in realtà nessuno della sartoria ha mai parlato del reale valore, per rispetto a Sua Santità.

Gli abiti del Papa: grande attenzione agli accessori

Un altro dettaglio interessante è la scelta di non portare le classiche scarpe rosse, scegliendone un paio più semplice, nero, creato dal calzolaio di fiducia Carlo Samaria. La sartoria Gammarelli sceglie prodotti interamente made in Italy, con tessuti italiani come lana e seta delle più pregiate. Ci sono state anche altre collaborazioni, come le scarpe del calzolaio peruviano Antonio Arellano. Ha confezionato alcuni abiti del papa anche Guillermo Mariotto, fashion director della casa di moda Gattinoni, che ha creato una mantella cucita con fili di tela di sacco, per ricordare San Francesco. Grande attenzione anche per il dettaglio del bastone pastorale, usato durante le celebrazioni, che ha origine nel Medioevo e che simboleggia l’autorità da parte del Papa. Il bastone dell’attuale Pontefice è creato dai detenuti del Consorzio Il Cammino. Un altro accessorio molto importante è la valigetta nera non firmata che il Papa porta con sé durante i viaggi. Una specie di 24 ore, che ha con sé dai tempi della sua vita argentina. Nel 2014 la Parrocchia romana San Gregorio Magno alla Magliana gliene ha fatto confezionare una nuova, identica alla precedente. Il Papa, inoltre, non può fare a meno del suo orologio Swatch.