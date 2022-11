Dopo aver annunciato il suo addio al fidanzato Luca Vezil Valentina Ferragni ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax a New York e ha fatto il pieno di like tra i fan con i suoi look vedo-non-vedo.

Valentina Ferragni: il body trasparente

L’autunno di Valentina Ferragni è all’insegna della sensualità e in queste ore l’influencer si è mostrata via social con un body semitrasparente che ha subito attirato l’attenzione dei fan dei social. Si tratta di un modello nero con profonda scollatura e strisce strategiche e coprenti all’altezza dei capezzoli. Il capo farebbe parte della collezione di Not After Ten, il brand dell’amica di Valentina, Veronica Ferraro.

Valnetina lo ha abbinato con jeans neri a vita alta, la pochette Kelly di Hermés e infine un paio di decolletè (anche queste nere). L’influencer ha sfoggiato in look in vista della sera di Halloween, che ha festeggiato a New York in compagnia dei suoi amici.

La rottura da Luca Vezil

Da un paio di settimane Valentina ha annunciato la fine della sua lunga e importante storia d’amore con lo storico fidanzato Luca Vezil. Le voci in merito a una presunta crisi tra i due circolavano già da diversi mesi ma, finora, entrambi hanno preferito mantere il massimo riserbo sulla questione e non è dato sapere quali siano i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più e si chiedono se Valentina troverà un nuovo amore.