Gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ritraggono una Federica Pellegrini super elegante, ma allo stesso tempo super rock. Dopo una giornata di shopping passata nella fredda capitale italiana, si concede alcune foto con indosso un capotto super chic dall’aria un po’ misteriosa.

Il soprabito, indossato completamente chiuso, rivela le finiture eleganti, la vita stretta e le spalle extra large per un look austero, ma allo stesso tempo un po’ ribelle. Il capotto di Federica Pellegrini ha ricevuto non pochi commenti sul suo profilo, il che non ci sorprende affatto visto che le ultime tendenze di moda suggeriscono che il cappotto per eccellenza dell’inverno 2023 è sfiancato con spalle accentuate.

Il cappotto invernale 2023: lungo, sartoriale e rigorosamente nero

Affrontare le gelide giornate d’inverno, a volte, è davvero un’ardua impresa, anche se sono piene di shopping frenetico pre-natalizio. L’unica salvezza è indossare un capotto che renda l’aria gelida più gestibile, che ci abbracci un po’ come una coperta calda e soffice, e che renda le nostre passeggiate in città o in montagna più agevoli. Gli scatti recentemente pubblicati sui social ritraggono una Federica Pellegrini con un celato sorriso e ci fanno capire che il coprispalle che ha indosso sta riuscendo a pieno nel suo intento.

Il capotto firmato Sportmax, stralungo che scende poco sopra le caviglie, appare capace di poter sopportare le basse temperature che in questi ultimi giorni hanno colpito la Città Eterna. Ma il cappotto midi non sembra solo pratico: il modello sciancrato valorizza il punto vita, facendo risaltare la forma a clessidra. Sarà anche per le spalle larghe e squadrate – che sembrano essere tornate di moda per l’inverno 2023 – che rendono l’indumento e l’intero outfit quasi imponente e autoritario. Il colore, ovviamente, non aiuta in quel lato: il nero, seppure un must utilizzato nella moda invernale, non fallisce mai nel rendere qualunque mise molto rock e dark.

È questa, però, la strada che la moda attuale sta intraprendendo nel cammino verso questo inverno 2023; complice anche la nuova serie “Wednesday Adams” – “Mercoledì”, in Italia – che ha reso virali indumenti come anfibi da scuola chunky, gonne rock e cravatte; tutto rigorosamente in stile gotico dominato dal nero, e solo qualche tocco di bianco o rosso.

Quanto costa e dove acquistare il capotto di Federica Pellegrini

Il cappotto di Federica Pellegrini è firmato Sportmax ed è possibile acquistarlo sul sito ufficiale del marchio, anche nella variante grigia. Con taglie che vanno dalla 34 alla 48, il cappotto in doppia lana, aderente in vita e con scollo rever a lancia, ha un prezzo di cartellino di €959,00. L’abito sartoriale non costa per nulla poco, ma è sicuramente un prodotto pregiato, sia nell’apparenza – con la sua vibe austera ed elegante -, ma anche nelle sue finiture e composizione: il tessuto principale è la lana (67%), che, come ipotizzato, rende il soprabito morbido, caldo e accogliente per affrontare le giornate invernali.