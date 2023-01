In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un body bianco cut-out. Scopriamo insieme la marca e il prezzo.

Quarantadue anni e non sentirli! Elisabetta Gregoraci ha mostrato sui suoi account social il fisico mozzafiato con un look provocatorio, audace e sensuale.

Il body di Elisabetta Gregoraci

Negli ultimi giorni la showgirl italiana è volata a Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, dove possiede un lussuoso appartamento in cui vive con il figlio Nathan.

Ed è proprio nella sua immensa terrazza panoramica che si è lasciata fotografare con un look davvero stratosferico.

Elisabetta Gregoraci ha indossato un body bianco a maniche corte, con collo leggermente alto e sgambatura profonda a V. Il capo è caratterizzato anche da dettagli cut-out su fianchi, schiena e pancia. Il modello appartiene al brand Mugler. Disponibile anche nella tonalità nera, al prezzo di 590 euro.

Ha poi abbinato una minigonna firmata Burberry.

Realizzata in misto cashmere e cotone sui toni del marrone con motivo Chevron Check a costine. La conduttrice non ha badato a spese! Anche la gonna è in vendita ad una cifra stellare. Possiamo trovarla sul sito del brand a ben 660 euro. Ha completato l’outfit con calze velate scure ed una cascata di gioielli preziosi.

Icona di stile

Elisabetta Gregoraci è ormai un’icona di stile. La conduttrice infatti è sempre al passo con le tendenze di stagione.

Anche se le giornate sono molto fredde, i dettagli cut-out rimangono un must have nel guardaroba di tutte le celebrità. Pantaloni, vestiti, top, magliette: capi versatili, in grado di offrire numerose variazioni. Inoltre sono super femminili.

La gonna di lana invece è ideale per questo inverno: glamour e calda. Le tendenze per questo Inverno 2023, infatti, mixano stile e comodità. Lunga, midi o corta può essere utilizzata sia di sera che di giorno. Perfetta per realizzare look eleganti ma al tempo stesso casual. Da indossare anche con un maglione coordinato.

Il fisico statuario della showgirl

Il look di Elisabetta Gregoraci risalta perfettamente le sue forme mozzafiato. Soprattutto i suoi addominali scolpiti. Oltre alla moda, infatti, una delle sue più grandi passioni è lo sport. Tanto da aver realizzato una vera e propria palestra privata sul suo terrazzo. Il suo fisico è senza dubbio il risultato di un allenamento costante e intenso. Più volte ha condiviso video dei suoi allenamenti ed esercizi fitness preferiti, tra cui jumping squat e sequenze di addominali. Merito ovviamente anche di una sana alimentazione.

Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci

Seguitissima sui social, ama condividere la propria quotidianità con i suoi fan. Elisabetta Gregoraci vanta di quasi 2 milioni di follower su Instagram. Nelle sue ultime foto appare sempre raggiante e serena. Merito anche del suo nuovo amore? A distanza di anni dalla fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, sembra aver ritrovato la stabilità accanto a Giulio Fratini. Nonchè la sua prima frequentazione ufficiale dopo l’ex marito. Il nuovo fidanzato della showgirl non appartiene al mondo dello spettacolo ma è un noto imprenditore. Conosciuto maggiormente per le sue ex relazioni con Raffaella Fico e Roberta Morise. Al momento però, la coppia preferisce vivere la storia lontana dai riflettori e gossip.