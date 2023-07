Sono iniziate le vacanze estive anche per Elisabetta Gregoraci. Tra mare, spiaggia, sole e qualche passeggiata in bici, la showgirl ha mostrato sui suoi account social il fisico mozzafiato con un meraviglioso costume floreale. Scopriamo insieme quanto costa.

Quanto costa il copricostume floreale di Elisabetta Gregoraci?

Nelle ultime settimane Elisabetta Gregoraci è stata impegnata nelle registrazioni dell’attesissimo evento musicale Battiti Live, dove conduce anche quest’anno insieme a Alan Palmieri. Adesso la showgirl ha deciso di concedersi un po’ di relax al mare, precisamente a Forte dei Marmi, in compagnia del figlio Nathan Falco. Nelle ultime ore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dove vanta di circa 2 milioni di follower, in cui mostra il suo look da spiaggia. La showgirl ha indossato un costume da bagno a due pezzi caratterizzato da audaci dettagli cut-out sul seno, con lacci entra lunghi da legare intorno alla vita e slip aderente. Si tratta del modello Nadia in jersey stretch rosa scuro appartenente a Amazuìn, brand 100% Made in Italy. Disponibile sul sito online al prezzo di 168 euro. Ma il pezzo forte del suo outfit scelto per il mare è proprio il copricostume. Un caftano colorato di seta con fantasia floreale. E’ lungo fino alle caviglie, con maniche ampie e scollo a V. Il capo fa parte della nuova collezione del brand Anjuna disegnata da Emanuela Corvo. Ma quanto costa? Il prezzo è a dir poco stellare! E’ possibile acquistarlo a ben 1074 euro. Ha completato il look con un cappellino di paglia effetto crochet, con righe rosa, fucsia e blu. Immancabili poi gli accessori dorati e i maxi occhiali da sole.

Elisabetta Gregoraci icona di stile con bikini cut-out e copricostume floreale

La showgirl non si smentisce mai e continua a dettare tendenza con i suoi look stratosferici. Non a caso, è sempre al passo con i trend della stagione. In questa stagione infatti sono molto richieste le stampe floreali ed esotiche, proprio come il copricostume scelto da Elisabetta Gregoraci. Non solo. Protagonisti dell’estate 2023 anche sono i costumi cut-out: spacchi, asimmetrie, scollature ampie, perfetti per chi vuole scegliere un look da mare sensuale ed audace.

Il fisico statuario della showgirl

Il bikini cut-out sfoggiato da Elisabetta Gregoraci risalta perfettamente le sue forme mozzafiato ed i suoi addominali scolpiti. Una delle grandi passioni della showgirl, infatti, è lo sport. Tanto da aver realizzato una vera e propria palestra privata sul suo terrazzo. Il suo fisico è senza dubbio il risultato di un allenamento costante, intenso e di una sana alimentazione. Che dire… Quarantadue anni e non sentirli!