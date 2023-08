Quanto costa la borsa più economica di Fendi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costa la borsa più economica di Fendi? Prezzo e modelli

Fendi è sicuramente uno dei marchi di alta moda più amati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Non solo per quanto riguarda i vestiti ma anche per gli accessori, come per esempio le borse. Sono davvero tante le borse di Fendi, di diversi modelli, colori e dimensioni. Ma, qual è la borsa di Fendi più economica? La borsa di Fendi più economica è la Fendi Basket Small, una mini bag in plastica riciclata bianca, decorata con il bollo Fendi Stamp stampato in rilievo in pelle color marrone chiaro. Le dimensioni di questa borsa sono 16 x 10 x 25 cm e il prezzo è di 690 euro. Questa borsa c’è anche in formato medium al costo di 920 euro.

Questa quindi è la borsa di Fendi più economica, ma non è tra le più richieste. In cima ai desideri c’è infatti l’intramontabile Borsa Fendi Baguette.

Borsa Fendi Baguette, perché è tanto amata?

La Borsa Fendi Baguette è la borsa iconica di Fendi. Creata da Silvia Venturini nel 1997 e da allora reinventata in tante versioni diverse, ma sempre molto amata dalle donne. Si chiama Baguette proprio perché è simile alla pagnotta francese che si porta sotto il braccio. Tantissime le celebrities che hanno sfoggiato nel corso degli anni la Fendi Baguette, come per esempio Madonna, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts e Rihanna. Questa borsa è entrata anche in un episodio di “Sex and The City”, dove la protagonista, Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, ha urlato a un ladro che le aveva appena rubato la borsa nel tentativo di farsela ridare: “It’s not a bag! It’s a baguette”!

Il costo di questa borsa è davvero proibitivo, vediamo insieme quali sono alcuni modelli disponibili che potete comunque trovare sul sito ufficiale di Fendi: