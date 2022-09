Claudio Santamaria e Francesca Barra incarnano da sempre l’amore: sposati dal novembre 2017 con una cerimonia a Las Vegas, sono sempre più innamorati l’uno dell’altra.

A dimostrazione di un amore così intenso e longevo (si sono conosciuti la prima volta da adolescenti e si sono ripresi a distanza di anni), c’è anche Atena, la loro piccola, nata a febbraio 2022.

I due, però, hanno anche altri figli, avuti da relazioni precedenti: scopriamo insieme qualcosa in più.

In casa Santamaria-Barra è arrivata una piccola guerriera di nome Atena. La coppia, infatti, ha dato alla luce la bambina a febbraio 2022. Si tratta della loro prima figlia avuta insieme, sebbene entrambi avessero già avuti altri figli nati da relazioni precedenti.

Francesca Barra, ad esempio, prima di sposare Claudio Santamaria ha vissuto un precedente matrimonio con Marcello Molfino.

I due sono stati sposati dal 2005 al 2016, anno in cui hanno deciso di porre fine al matrimonio. Ad ogni modo, però, dal primo matrimonio sono nati tre figli: Renato (14 anni), Emma Angelina (13 anni) e Greta (4 anni).

Anche Claudio Santamaria ha avuto un’altra relazione prima di sposarsi con Francesca Barra. Era infatti legato a Delfina Delettrez Fendi (erede di uno dei marchi di moda più grandi del made in Italy).

Dalla relazione con Delfina Delettrez è nata una figlia, Emma che attualmente ha 15 anni.

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno adesso cinque figli. L’ultima arrivata è Atena, nata nel febbario 2022 da un profondo desiderio di vita.

La piccola di casa, infatti, è stata fortemente voluta da entrambi:

Sono state proprio queste le parole utilizzate per annunciare al mondo intero la nascita della piccola guerriera. Guerriera di nome e di fatto, Atena è nata e ha portato una fortissima luce dopo un periodo di profondo buio.

Ricordiamo infatti che Francesca Barra e Claudio Santamaria nel 2019 hanno sofferto la perdita di un figlio. Barra, che era riuscita a rimanere incinta, ha dovuto fare i conti con l’aborto: “Un buco nero” – aveva dichiarato successivamente in un’intervista.

Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe.