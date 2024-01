Questo è il profumo femminile più amato dagli uomini

Qual è il profumo femminile più amato dagli uomini? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Qual è il profumo femminile più amato dagli uomini?

Per la maggior parte delle donne il profumo è un vero e proprio accessorio in grado di dare quel tocco in più al proprio outfit. Inoltre, con un pizzico di profumo ci si sente anche più seducenti e affascinanti, il che non guasta mai. Al giorno d’oggi ce ne sono davvero tantissimi sul mercato, è quindi impossibile non riuscire a trovare quello perfetto per noi. Ma, qual è il profumo femminile preferito dagli uomini? Ebbene è lui, il profumo da donna per eccellenza, ovvero Chanel n. 5. Celebre la risposta di Marylin Monroe alla domanda di come andasse a dormire: “indossando solo due gocce di Chanel n. 5″. Si tratta di un profumo emblema della femminilità e delle sensualità e appunto è il preferito dagli uomini. Ma vediamo adesso insieme quali sono gli altri profumi femminili più amati in assoluto.

I migliori profumi femminili del 2024

Come abbiamo appena visto, il profumo da donna più amato dagli uomini è Chanel n. 5. Ma vediamo adesso insieme quali sono i profumi più amati in assoluto nel 2024:

La vie est belle di Lancôme: si tratta di una fragranza intensa perfetta sia per il giorno che per la sera. La profondità del Patchouli unita alla dolcezza della vaniglia per un profumo che sa di felicità.

si tratta di una fragranza intensa perfetta sia per il giorno che per la sera. La profondità del Patchouli unita alla dolcezza della vaniglia per un profumo che sa di felicità. Nomade di Chloé: profumo molto leggero per cui perfetto sia per le stagioni calde sia per quelle fredde. Fragranza intensa e decisa grazie alla presenza del Bergamotto e della prugna Mirabella.

profumo molto leggero per cui perfetto sia per le stagioni calde sia per quelle fredde. Fragranza intensa e decisa grazie alla presenza del Bergamotto e della prugna Mirabella. Black Opium di Yves Saint Laurent: elegante e sensuale, una delle fragranze più amate in assoluto. Il caffè che incontra la vaniglia e i fiori d’arancio, per un profumo che sa di rock e sensualità.

elegante e sensuale, una delle fragranze più amate in assoluto. Il caffè che incontra la vaniglia e i fiori d’arancio, per un profumo che sa di rock e sensualità. Born in Roma di Valentino: lanciato nel 2019 rimane ancora oggi uno dei più richiesti e acquistati, grazie alla combinazione di tre note femminili di gelsomino raffinate con la preziosa vaniglia bourbon.

lanciato nel 2019 rimane ancora oggi uno dei più richiesti e acquistati, grazie alla combinazione di tre note femminili di gelsomino raffinate con la preziosa vaniglia bourbon. Alien di Thierry Mugler : altro profumo amatissimo dalla donne, il suo bouquet è un ambrato-boisé-fiorito, con note fresche e avvolgenti.

: altro profumo amatissimo dalla donne, il suo bouquet è un ambrato-boisé-fiorito, con note fresche e avvolgenti. Scandal di Jean Paul Gautier: profumo provocatorio, come dice il nome stesso, miele, arancia, pesca, gelsomino, liquirizia, caramello e patchouli, un mix davvero ricco di sensualità.

profumo provocatorio, come dice il nome stesso, miele, arancia, pesca, gelsomino, liquirizia, caramello e patchouli, un mix davvero ricco di sensualità. Irresistible di Givenchy: come dice il nome stesso, è una fragranza davvero irresistibile, che ha già conquistato tantissime donne. La rosa, la pera, il muschio e il legno di cedro danno vita a un profumo davvero irresistibile.

come dice il nome stesso, è una fragranza davvero irresistibile, che ha già conquistato tantissime donne. La rosa, la pera, il muschio e il legno di cedro danno vita a un profumo davvero irresistibile. My Way di Giorgio Armani: il bergamotto della Calabria si unisce ai fiori d’arancio d’Egitto e al gelsomino indiano, per dare vita a una fragranza davvero unica.

il bergamotto della Calabria si unisce ai fiori d’arancio d’Egitto e al gelsomino indiano, per dare vita a una fragranza davvero unica. J’adore di Dior: un altro profumo che non passa mai di moda, con il suo bouquet floreale e fruttato.

un altro profumo che non passa mai di moda, con il suo bouquet floreale e fruttato. Juliette Has a Gun – Not a Perfume: realizzato con un solo ingrediente, il Cetalox, il quale ricorda il profumo dell’ambra per un fragranza semplice e femminile.

Questi sono quindi i profumi più amati nel 2024, e voi, quale preferite?

