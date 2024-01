L’inverno infatti è un grande nemico della nostra cute in quanto la rende arida, spesso provoca piccole ferite alle mani e fa comparire qualche macchia rossa qua e là. In questo articolo, illustriamo tutto ciò che c'è da sapere per proteggere la pelle durante l'inverno.

Il freddo, soprattutto per chi soffre molto il caldo estivo, ha sicuramente i suoi vantaggi. C’è una cosa però che anche gli amanti delle basse temperature non possono negare: la secchezza della pelle.

L’inverno infatti è un grande nemico della nostra cute in quanto la rende arida, spesso provoca piccole ferite alle mani e fa comparire qualche macchia rossa qua e là. Oltre al lato estetico, naturalmente, c’è quello salutare.

La pelle che tira è fastidiosa e i graffi e le ragadi fanno male sia al tatto che durante i movimenti. Inoltre non sono solo le mani a subirne le conseguenze. Anche il nostro corpo, seppur coperto più degli arti superiori, accusa il cambio di stagione.

Ecco perché è molto importante proteggere la pelle costantemente, idratandola quotidianamente.

In commercio ci sono moltissimi prodotti in grado di creare vere e proprie barriere contro il freddo per tutta la giornata. Un esempio sono i prodotti cerave che, con i loro principi idratanti, permettono di affrontare l’inverno in modo molto più semplice e, soprattutto, senza pensieri, né fastidi.

Certo non sono gli unici ed è fondamentale trovare ciò che fa per voi, l’importante è prendersene cura ogni giorno.

Perché compaiono le ragadi alle mani durante l’inverno

Per comprendere appieno le cause delle ragadi, dobbiamo partire dalla normale elasticità della pelle, un aspetto fondamentale per mantenere la sua integrità.

Immaginiamola come un elastico, in quanto è allungabile per permettere i movimenti. Ecco che però, in condizioni avverse, questo fenomeno può ridursi, esponendo l’epidermide al rischio di piccoli graffi, le cosiddette ragadi.

In questo senso, le condizioni ambientali possono giocare un ruolo significativo. L’aria secca, tipica dell’inverno, tende a sottrarre l’umidità dalla pelle, riducendo la sua elasticità naturale.

Naturalmente, alcune persone sono più inclini di altre alla pelle secca e sensibile, aumentando ulteriormente la vulnerabilità. Inoltre, chi soffre di condizioni cutanee come l’eczema e la psoriasi può essere più predisposto all’insorgenza di questo problema.

Quando la pelle viene sottoposta a tensione, anziché recuperare la sua forma originale, si strappa più facilmente, dando vita alle fastidiose e dolorose ragadi sulle punte delle dita.

Quindi, la comprensione di questi meccanismi ci permette di adottare le giuste precauzioni per proteggere la nostra pelle durante i mesi freddi.

Consigli per proteggere la pelle

Seguire queste pratiche quotidiane può contribuire significativamente a mantenere la salute della pelle in qualsiasi stagione, preservando la sua elasticità naturale e prevenendo fastidiose complicazioni.

Mantenere una costante idratazione attraverso una quantità sufficiente di acqua durante tutto il giorno. Un trucco può essere quello di incrementare il consumo di bevande calde , come tè e tisane. Questo contribuisce a preservare l’idratazione della pelle e a contrastare gli effetti negativi del freddo.

attraverso una quantità sufficiente di acqua durante tutto il giorno. Un trucco può essere quello di incrementare il consumo di , come tè e tisane. Questo contribuisce a preservare l’idratazione della pelle e a contrastare gli effetti negativi del freddo. Adottare una dieta ricca di antiossidanti e vitamine, integrando alla propria alimentazione frutta e verdura di stagione, come agrumi, melograni, broccoli, cicorie, noci e legumi. Questi alimenti forniscono al corpo gli elementi necessari per contrastare la secchezza cutanea tipica dell’inverno.

e vitamine, integrando alla propria alimentazione frutta e verdura di stagione, come agrumi, melograni, broccoli, cicorie, noci e legumi. Questi alimenti forniscono al corpo gli elementi necessari per contrastare la secchezza cutanea tipica dell’inverno. Evitare le docce e i bagni bollenti troppo lunghi. Questo non significa che non si possa godere di un bagno caldo a fine giornata, ma per essere certi di non danneggiare la pelle, è consigliabile utilizzare acqua tiepida o comunque non superare i 36-37 gradi di temperatura. L’acqua troppo calda infatti priva la cute della propria barriera protettiva naturale, il che può renderla disidratata e vulnerabile.

Inoltre, per proteggere mani, viso e labbra è necessario l’utilizzo di creme idratanti specifiche in modo da creare uno strato protettivo sulla pelle, così come può essere di grande aiuto indossare guanti quando possibile per preservare la delicatezza.