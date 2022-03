L’eyeliner colorato è la novità della primavera 2022

Dopo più di un anno di nude look il make-up rinasce, come la primavera, e si tinge di mille colori. Dal palco dell’Ariston fino alle passerella di moda primavera-estate 2022, l’eyeliner colorato è la novità dei look primavera-estate.

Abbiamo selezionato alcuni eyeliner da provare per replicare questo trucco più trendy del momento!

Eyeliner colorato

Con l’avvicinarsi della primavera e dell’estate nell’aria c’è voglia di rinnovare. Non solo il guardaroba ha voglia di colori ma anche il make-up si rinnova e si tinge di tante sfumature. La nuova tendenza make-up occhi per la primavera 2022 è l’eyeliner colorato. Dopo più di un anno di nude look ed eyeliner classici come nero e cioccolato, l’eyeliner si rinnova e si accende.

Giallo fluo, blu elettrico, rosa shocking, verde smeraldo, colori metallici… chi più ne ha più ne metta. Spazio alla fantasia sia per quanto riguarda la forma che il colore. Manuele Mameli, make-up artist ha già iniziato a mostrare su Instagram diversi trucchi occhi come quello verde lime di Chiara Ferragni.

Dal palco dell’Ariston dove Lorena Cesarini ha scelto una linea geometrica rosso fuoco, fino alle passerelle di moda primavera-estate, l’eyeliner colorato è senza dubbio il nuovo trend make-up occhi per questo 2022.

Eyeliner colorato primavera 2022: giocare con le linee e colori

Una regola fondamentale, con questo tipo di eyeliner, è la sperimentazione. Non è detto che la classica line sopra le ciglia sia la strada giusta. Si possono sovrapporre linee che seguono la linea dell’occhio, si possono creare delle linee sottili ed eleganti oppure se si vuole essere audaci e creare un trucco pop delle linee geometriche più spesse. Si può “sporcare” il tratto grafico sopra l’iride. Come ci mostrano le passerelle di moda, luogo di sperimentazione per eccellenza, le linee migrano nella parte inferiore dell’occhio come Dior nella sua sfilata Haute Couture SS 2022 che propone un underliner bianco.

Anche la scelta del colore deve essere un esperimento. Innanzitutto, bisogna dire addio all’eyeliner nero o al cioccolato e optare per colori pop e metallici. All’inizio per non strafare e per abituare l’occhio al colore bisognerà affidarsi a nuance della terra come viola, bronzi e verdi intensi. Un modo semplice per capire che tipo di colore meglio si abbina al nostro incarnato è basarsi sul tipo di gioielli che indossiamo normalmente. Se siamo abituati ad indossare gioielli color oro ci potremmo concentrare su nuance oro, bronzo e rame; se invece, indossiamo gioielli color argento il colore giusto per l’eyeliner sarà argento, blu e azzurro.

Eyeliner da provare

Per ricreare questo make-up sbalorditivo e colorato gli eyeliner da provare sono tantissimi: per chi preferisce la versione da applicare in gel abbiamo Chromaline di MAC, disponibile in tantissime varianti oppure quelli di Glisten cosmetics. Chi invece preferisce l’eyeliner in penna c’è quello di Dior “Diorshow on Stage Liner “oppure quello di L’Òreal Matte Signature, entrambi con una punta corta che ti permetterà di creare delle linee super precise. Se preferite le matite potete acquistare Norvina Chroma Stix di Anastasia Beverly Hills, oppure quello di Gucci “Stylo Contour des Yeux” oppure quello di Florence by Mills.