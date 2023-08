Qual è il profumo da donna più amato dagli uomini

Una delle soluzioni più efficaci per essere seducenti in ogni situazione è quella che prevede di trovare il profumo giusto. L’obiettivo di ognuno di noi, infatti, è indossare una fragranza perfetta, grazie a cui ci si possa sentire a proprio agio. Ecco perché vale la pena di investire in un profumo che possa vantare i più alti standard di qualità, così da avere una quotidianità più appagante e con una carica di energia significativa. Non bisogna mai trascurare lo stretto legame che c’è fra il nostro olfatto e le emozioni che proviamo. Il profumo che si indossa, infatti, ha un impatto psicologico molto importante sugli altri, e con un effetto che dura a lungo nel tempo.

La scelta del profumo

E non è tutto, perché il profumo che si decide di indossare tende a influenzare le emozioni e i pensieri che si sperimentano, e più in generale tutti i momenti della vita quotidiana. Il mercato attuale mette a disposizione una gamma molto vasta di fragranze fra le quali è possibile scegliere, a seconda dei propri gusti e dei propri bisogni. Ma quali sono i profumi donna più venduti del 2023 e, soprattutto, che gli uomini dimostrano di apprezzare di più? Scopriamoli insieme.

Libre di Yves Saint Laurent

Libre è una fragranza di Yves Saint Laurent che è in commercio solo dal 2019, e che però ha avuto bisogno di pochissimo tempo per entrare nel cuore di tantissime persone. La freschezza di questo profumo deriva dalle note di petitgrain, di ribes nero, di mandarino e di lavanda provenzale; seguono, poi, note di gelsomino e fiori di arancio che contribuiscono a rendere più dolce l’avvio fresco. La fragranza viene completata da una scia finale in cui si coniugano l’ambra grigia, il muschio, il legno di cedro e la vaniglia del Madagascar. Libre è un profumo ideale per le donne forti che non intendono rinunciare alla propria libertà – da cui il nome – e che amano il lusso, rivelato anche dalle linee decise del flacone in vetro e dal cappuccio nero con decorazioni dorate.

Euphoria di Calvin Klein

Un profumo che ha tutte le carte in regola per poter essere definito un evergreen è senza dubbio Euphoria di Calvin Klein, che si presenta con note di accordo verde, cachi e melograno integrate da aromi di champaca, loto e orchidea nera. Segue, poi, una scia finale molto avvolgente che propone note di panna montata, violetta nera, ambra e mogano, per una composizione che si rivela alquanto profonda. Insomma, una fragranza che sa abbinare sensualità e intensità, e che anche per questa ragione è senza tempo. Ideale per look quotidiani, in particolare nelle mezze stagioni.

La fragranza floreale di Chloe

Seducente e al tempo stesso delicata, Chloe Eau de Parfum di Chloé fa della discrezione il proprio tratto peculiare. È introdotta da un intenso aroma di peonia abbinato a note fruttate di fresia e litchi, che poi lasciano spazio alla sensualità della rosa abbinata a magnolia e mughetto. Una delicata combinazione di ambra e cedro della virginia costituisce la base di una fragranza molto seducente ed elegante, studiata per mettere in risalto la femminilità di chi la utilizza.

Lancome e La Vie Est Belle

La vita è bella, e lo si può gridare anche attraverso il profumo che si indossa: la testimonianza più efficace in tal senso arriva dalla composizione fruttata e floreale di La Vie Est Belle di Lancome, contraddistinta da una notevole dolcezza in virtù delle note aromatiche di dolce pera e ribes nero. L’inizio della fragranza viene attenuato in maniera equilibrata e raffinata grazie all’intreccio floreale di fiori di arancio, che offrono un aroma rinfrescante, gelsomino Sambac e iris. La composizione viene completata, infine, da toni gourmand di fava tonka e pralina, ma soprattutto dal mix perfetto di vaniglia e patchouli indonesiano. La Vie Est Belle è un profumo ideale per esaltare e mettere in evidenza gli outfit della vita quotidiana, e ha il pregio di mettere in evidenza l’ottimismo e l’autostima di chi lo sceglie. Il periodo dell’anno più indicato per usarlo? Le più fredde giornate d’autunno e di inverno. Intensità e durata sono davvero notevoli.

