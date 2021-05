Prurito e stanchezza delle gambe si manifestano soprattutto nelle donne e sono spesso un sintomo che arreca molto fastidio: spesso si può combattere con dei rimedi fai da te oppure avendo delle accortezze che ne contrastano le cause.

Prurito alle gambe, cause e rimedi

Il prurito alle gambe è un fastidio molto ricorrente in uomini e donne di tutte le età. Dietro a questo fenomeno possono celarsi varie cause, patologiche ma anche non legate a nessuna malattia e che si risolvono nel giro di poche ore o al massimo qualche giorno. Nel caso in cui il prurito alle gambe non si calmi nel giro di qualche giorno oppure se è associato ad altri sintomi preoccupanti è sempre bene rivolgersi al proprio medico che ne individuerà le cause nei particolari e potrà dare una cura adatta.

Il medico potrà, attraverso analisi e accertamenti, diagnosticare la presenza di eventuali patologie che hanno come sintomo il prurito alle gambe: malattie esantematiche, dematiti o eczemi, ipertiroidismo, diabete ma anche allergie, problemi renali e di circolazione sanguigna.

In altri casi però il prurito alle gambe, spesso associato alla loro pesantezza, è dovuto ad altre cause minori e poco preoccupanti. In questi casi ci sono vari rimedi che si possono utilizzare per farlo diminuire e far scomparire questo fastidio.

Prurito alle gambe, cause e rimedi: le cause principali

Molteplici sono le cause che possono portare all’insorgenza di un prurito alle gambe fastidioso e quasi insostenibile. Ad esempio la pelle secca sulle gambe, quasi squamata e poco idratata può portare al prurito: questa causa è frequente soprattutto in età avanzata. Le donne invece possono avvertirlo in modo particolarmente intenso durante i periodi di grande sbalzo ormonale: durante o prima del ciclo, in gravidanza o in menopausa.

Altre volte la causa del prurito può celarsi nei vestiti che indossiamo: soprattutto se sono troppo stretti essi possono irritare la pelle delle gambe. Il prurito si può avvertire anche quando ci si sente le gambe particolarmente stanche e pesanti dopo una giornata di lavoro. In alcuni casi il prurito alle gambe però può celare qualcosa di buono per il nostro corpo: ad esempio dopo uno sforzo fisico intenso, le gambe possono prudere a causa della riattivazione della circolazione sanguigna.

Prurito alle gambe, cause e rimedi: i rimedi efficaci

Per combattere questo fastidio, se dovuto a cause non patologiche come quelle suddette, è possibile utilizzare alcuni rimedi fai da te. Nel caso in cui il prurito sia dovuto alla disidratazione della pelle, si potrà optare per l’applicazione con dei batuffoli di ovatta di olio extravergine d’oliva, che allieverà il fastidio. Anche l’avena si rivela un toccasana grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e idratanti: si potrà preparare un bel bagno a base di farina d’avena per ottenere immediatamente sollievo.

In alternativa l’uso del gel di aloe vera, pianta dalle molteplici indicazioni terapeutiche e che ha proprietà antinfiammatorie, potrà essere applicato sulle gambe per calmare il prurito. Nel caso in cui in casa non si avesse nulla di tutto questo, un rimedio efficace è applicare un impacco freddo sulle gambe per far passare il prurito.