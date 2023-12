Come programmare il sesso per rafforzare la coppia?

E’ fondamentale considerare l’opportunità di programmare il sesso, soprattutto in una relazione di coppia duratura. E in questo articolo, vi raccontiamo il perché e tutti i benefici.

Programmare l’appuntamento con l’amore, come tutti gli altri

Lunedì: alle 9 in parrucchiera, alle 10 riunione, alle 12 pranzo di lavoro, alle 15 riunione, alle 16 i bambini a scuola, alle 20 cena, alle 22… sesso. Sembra divertente? Eppure non si tratta di una battuta. Quante volte si sente dire, soprattutto da parte di una coppia che esce da una relazione stabile: «Ah, non facciamo sesso da un mese» o «Non ci guardiamo neppure più».

Normalità, dove non dovrebbe esserci. Il sesso è importante all’interno di una coppia così come la gestione dei figli e del conto in banca. Per mantenere una relazione sana, ci deve essere, almeno settimanalmente, una connessione erotica. Purtroppo, gli impegni della quotidianità, l’affaticamento e lo stress possono trasformare una relazione da amanti a simili a una di familiari o, peggio, di coinquilini.

Quando mai l’intimità sessuale è del tutto spontanea? Molto probabilmente neanche durante i primi appuntamenti, quando non si sa come finira la serata, ma si spera in un avvicinamento. In questi casi, ci si prende del tempo per prepararsi, curando anche la scelta della biancheria intima.

Aumentando l’attrazione sessuale, possiamo anche organizzare il nostro rapporto sessuale. Questo è uno dei piaceri più divertenti che la vita ha da offrire, anche alle coppie, ma spesso viene messo in secondo piano perché si pensa che “sarà sempre lì” e il desiderio, dopo molti anni, tende a diminuire.

È essenziale inserire il sesso tra i propri impegni come qualunque altra riunione o appuntamento. Assicurarsi almeno un’ora a settimana con il proprio partner in cui si possa essere presenti e dedicarsi l’un l’altro con attenzione è fondamentale.

Inoltre, esattamente come ai primi appuntamenti, il sapere che si andrà a fare l’amore riesce ad innescare l’eccitazione nel cervello. Si può stimolare l’altro con messaggi piccanti, in modo da aumentare la tensione sessuale… E ovviamente, non uccide la spontaneità. Al contrario, ci si può anche preparare con sex toys o travestimenti, per dare un tocco unico alla scena. Infine, fare l’amore regolarmente può aiutare a farlo più spesso: ci si abituerà alla passione, senza programmarla, e poter dedicarsi a momenti di intensità.

Ma come si può programmare l’attività sessuale? Di seguito, alcuni consigli davvero pratici che potete trovare leggendo l’intero articolo. Ricordate che il sesso è importante quanto qualsiasi altra cosa nella vita, quindi merita una dedizione adeguata.

Trovare un momento che sia comodo per entrambi

Prendetevi una sedia intorno a un tavolo e organizzate un’occasione adatta a ciascuno. No, non fatelo attraverso WhatsApp, ma faccia a faccia: questo e gia un preludio. Non accontentatevi, non siate flessibili: l’occasione stabilita deve veramente essere perfetta per tutti e due. Perche in quel momento dovete essere impegnati al 100%, senza distrazioni o preoccupazioni.

Inseritelo in agenda Fatelo, usando una penna o scrivendolo nell’app. Trattatelo come se fosse un appuntamento importante, evidenziandolo con un colore diverso. Deve rimanere ben visibile, un momento prezioso sia all’esterno che all’interno dell’agenda.

Siate pronti ad essere creativi e avere idee innovative… durante

Programmare il sesso non significa che siate obbligati a fare sesso in quel dato momento: trattasi di intimità, non di ginnastica. Desiderate baci e carezze? Perfetto. Vi piacerebbe provare un sesso più intenso? Ottimo. Oppure avete solo bisogno di abbracci e di ascolto? Anche questo è fare l’amore. Programmare significa coltivare la complicità, rendere l’altro più importante di ogni altra cosa, rinnovargli la promessa di essere il suo porto sicuro. Ecco il vostro spazio sacro, che nessun figlio, nessun capo, nessun cliente, nessuno deve prendervi via. In quel luogo potete fare tutto ciò che volete: sesso orale, giochi di ruolo, baci e ancora baci, dialogo (riguardo voi due, non la vostra famiglia)… Però fatelo insieme, con uno spirito di reciproca condivisione e di accoglienza dell’altro.

Impegno reciproco

Il pensiero automatico può essere insidioso: “Ma certo, è mia moglie, se oggi saltassi lei capirebbe”. In realtà, proprio perché è lei o lui, non si può saltare quell’appuntamento. Deve essere considerato allo stesso modo di una riunione importante per ottenere un finanziamento. Questo è un investimento nella vostra coppia, quindi nella vostra famiglia e nella vostra vita. All’inizio sentirete la pressione per mantenere l’impegno preso, poi semplicemente sarà un piacere e non vedrete l’ora.

Rendi l’attesa divertente

Come già accennato, programmare un incontro non implica necessariamente un sentimento di noia o prevedibilità. Anzi, sfruttate l’attesa come se fosse il vostro primo appuntamento: immaginate una situazione in cui siete due sconosciuti, scambiatevi dei messaggi piccanti prima dell’incontro… Vedrete che l’incontro si rivelerà tutt’altro che noioso o prevedibile.

E voi? Avete prenotatato il vostro prossimo impegno con la passione di coppia?

