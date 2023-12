Quali sono le coppie famose e celebri, che sono state distrutte dalla dipendenza? Se anche voi siete curiose di conoscere quali siano le coppie “scoppiate” a causa di droghe ed alcool, allora questo è l’articolo che farà certamente al caso vostro! Vediamo quindi, insieme, quali sono i principali protagonisti di crisi di coppia date dalle dipendenze.

Quali sono le coppie vip distrutte da alcool e droga?

I riflettori sono puntati sui famosi quando sfilano su un red carpet, ma ciò non significa che non abbiano problemi da affrontare una volta tornati a casa. Si sentono sottoposti a una pressione enorme e, a volte, cedono.

Le conseguenze della dipendenza non interessano solo chi ne è affetto ma anche chi ha una relazione con lui o lei, rendendo la loro esistenza sempre più complessa.

Ben Affleck e Jennifer Garner: Sono stati sotto gli occhi di tutti da parecchio tempo. I due hanno avuto una relazione di alto profilo, che ha attirato l’attenzione sia quando stavano insieme sia quando si sono separati.

L’allontanamento tra i due è stato determinato non solo dall’infedeltà di Ben, ma anche dai suoi problemi di abuso di alcol e droghe. Jennifer e Ben sono stati una delle coppie più iconiche di Hollywood. Le due star sono state sposate da molti anni e sono note per il loro forte legame.

Jennifer si rese conto che non poteva più andare avanti e presentò la domanda di divorzio. In seguito, accompagnò il suo ex marito in un centro di riabilitazione a causa del suo legame sempre più intenso con alcol e droghe.

Ariana Grande e Mac Miller sono stati legati per molto tempo. I due artisti hanno avuto un rapporto stretto che si è manifestato nella loro musica. Hanno collaborato a diverse canzoni e molti hanno ipotizzato che fossero più che semplici amici.

Dopo circa due anni di relazione, Ariana ha preso la decisione nel maggio 2018 di interrompere la sua storia con Mac, poiché non riusciva più a sopportare la situazione.

I due si sono messi insieme nel 2016 e sono stati molto felici. Sono stati visti insieme in pubblico numerose volte e hanno anche collaborato alla realizzazione di brani musicali. È chiaro che questi due fossero molto innamorati.

Ariana e Mac non erano più in grado di gestire, però, la loro relazione, poiché la droga aveva un grande impatto.

Il 7 settembre 2018 Mac ha perso la vita, presumibilmente per overdose, in seguito ad un notevole peggioramento delle sue condizioni mentali, dovuto proprio forse alla rottura.

Johnny Depp e Amber Heard: Le due celebrità sono legate da tempo ad un lungo processo-scandalo.

Da quando si sono incontrati sul set di The Rum Diary, la loro relazione è stata nociva sin da subito.

A maggio 2016, Amber ha fatto la sua comparsa in tribunale mostrando un occhio nero e chiedendo che un’ingiunzione di non fare fosse imposta al suo allora marito.

Johnny era una persona incline alla violenza e ricorreva spesso all’uso di cocaina. E’ stato comunque scagionato dalle accuse.

Brad Pitt e Angelina Jolie sono due delle celebrità più iconiche del mondo: La coppia è stata sotto gli occhi di tutti da quando si è sposata nel 2014 e ha raggiunto un livello di fama impressionante. La loro relazione è stata oggetto di molte speculazioni mediatiche ed è diventata una fonte di fascino per molti.

In tutto il mondo, la separazione dei Brangelina è stata una dura sconfitta perché la loro relazione sembrava essere assolutamente perfetta.

Brad Pitt e Angelina Jolie sono due delle più famose star di Hollywood. Sono stati una coppia di potere per molti anni e la loro relazione è stata oggetto di molte speculazioni e attenzioni pubbliche. La loro storia d’amore e ora il loro divorzio sono stati per anni oggetto di paparazzi e la loro famiglia ha vissuto sotto i riflettori fin dall’inizio della loro relazione.

Dopo aver annunciato il loro divorzio, i media hanno riportato che Brad aveva una dipendenza da alcol e droga talmente grave da renderlo violento nei confronti del figlio Maddox.

Angelina ha raggiunto il punto di non ritorno con Brad ed ha preso la decisione di rompere la relazione.

Sean Penn e Charlize Theron: Charlize si rese conto che non sarebbe stata in grado di continuare a stare con Sean da un giorno all’altro.

I due sono stati legati dal loro primo incontro nel 2014 e sono stati avvistati insieme in vari contesti pubblici e si è vociferato che i due si sarebbero sposati.

Penn talvolta si arrabbiava, generalmente era offensivo a parole, a causa dell’eccessivo consumo di alcol.

Date le circostanze,non c’è da stupirsi che Charlize, cresciuta sotto l’influenza di un padre violento,abbia deciso di interrompere i rapporti.

Sono ancora molte le coppie che sono scoppiate, nel jet-set, a causa di alcool, droga o altre dipendenze. Chissà se ricchezza e successo non presentino questo, come rovescio di medaglia.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Da Mare Fuori a Sanremo, chi è Clara Soccini: età, madre, cantante

Ilary Blasi, e se vi dicessimo chi è il ragazzo con cui ha preso il caffè?