Profumi autunnali di nicchia: quali sono i più venduti nel 2023?

Quali sono i profumi autunnali di nicchia più venduti in questo 2023? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Profumi di nicchia: che cosa sono?

Prima di vedere quali sono i profumi autunnali di nicchia più venduti nel 2023, cerchiamo di capire che cosa si intende per profumi di nicchia. In poche parole sono quei profumi esclusivi e unici, che si adattano perfettamente alla persona che li indossa. Essi sono rivolti a una bassa platea di clienti e non al grande pubblico. Spesso la produzione riguarda Maison che decidono di lavorare solamente su fragranze artigianali: l’utilizzo quindi di materie prime naturali, rare e pregiate sono il punto fermo della profumeria di nicchia. Ma, quali sono stati i profumi di nicchia più venduti in questo 2023? Scopriamolo insieme.

Profumi autunnali di nicchia: i più venduti nel 2023

Dopo aver visto che cosa si intende per profumi di nicchia, vediamo adesso insieme quali sono stati i più venduti durante questo 2023:

Nasomatto Narcotic V: si tratta di un profumo fiorito da donna ed è tra i più iconici del 2023. La fragranza è il risultato della ricerca di sensazioni che siano in grado di descrivere al meglio tutta la forza di seduzione delle donne.

si tratta di un profumo fiorito da donna ed è tra i più iconici del 2023. La fragranza è il risultato della ricerca di sensazioni che siano in grado di descrivere al meglio tutta la forza di seduzione delle donne. Perris Montecarlo – Rose De Taif : pensato sia per uomini che per donne, è uno dei profumi di nicchia più venduti dell’anno. Si tratta di un profumo di lusso ispirato all’olio di rose Taif, considerato il migliore del mondo arabo. Questo profumo è realizzato con una della varietà di rose più pregiate al mondo.

: pensato sia per uomini che per donne, è uno dei profumi di nicchia più venduti dell’anno. Si tratta di un profumo di lusso ispirato all’olio di rose Taif, considerato il migliore del mondo arabo. Questo profumo è realizzato con una della varietà di rose più pregiate al mondo. Francesca Bianchi – Tyger Tyger: si tratta di una essenza orientale per donne e per uomini. Esprime passionalità forte e diretta.

si tratta di una essenza orientale per donne e per uomini. Esprime passionalità forte e diretta. Louis Vuitton – Symphony Les Extraits Murano Art Edition : già solo il tappo del flacone è un’opera d’arte, realizzato dal vetraio veneziano Simone Cenedese, il quale, ha utilizzato la secolare tecnica di lavorazione del vetro. Di questo profumo ne sono stati fatti solamente 40 pezzi.

: già solo il tappo del flacone è un’opera d’arte, realizzato dal vetraio veneziano Simone Cenedese, il quale, ha utilizzato la secolare tecnica di lavorazione del vetro. Di questo profumo ne sono stati fatti solamente 40 pezzi. Kilian – Love Don’t Be Shy: fragranza seducente e dolce grazie alla presenza dei fiori di arancio.

fragranza seducente e dolce grazie alla presenza dei fiori di arancio. Penhaligon’s – Highgrove Bouquet: fragranza ispirata e creata in parte con Re Carlo III, in onore delle vacanze trascorse a Highgrove Gardens da Carlo e Camilla dove il profumo della fioritura del tiglio riempiva l’aria.

fragranza ispirata e creata in parte con Re Carlo III, in onore delle vacanze trascorse a Highgrove Gardens da Carlo e Camilla dove il profumo della fioritura del tiglio riempiva l’aria. LeLabo – Santal 33: fragranza sempre molto apprezzata che contiene iris, viola, papiro e legno di cedro.

fragranza sempre molto apprezzata che contiene iris, viola, papiro e legno di cedro. Xerjoff – Erba Pura : grazie alla sua formula innovativa e alla sua lunga durata, questo profumo di nicchia è tra i più apprezzati e venduti. Fragranza che contiene arancia di Sicilia, limone e bergamotto calabrese.

: grazie alla sua formula innovativa e alla sua lunga durata, questo profumo di nicchia è tra i più apprezzati e venduti. Fragranza che contiene arancia di Sicilia, limone e bergamotto calabrese. Memo – Iberian Leather : contiene cedro dell’Atlante, legno di sandalo, abete balsamico e agarwood.

: contiene cedro dell’Atlante, legno di sandalo, abete balsamico e agarwood. 1804 – Histoires de Parfums: omaggio ad Amantine Aurore Lucine Dupin, divenuta celebre con lo pseudonimo maschile George Sand. Contiene fiori, ambra, spezie e frutti esotici.

Queste elencate sopra sono quindi alcune tra i profumi di nicchia più venduti in questo 2023.

