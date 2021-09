Non solo gli uomini, ma anche le donne soffrono di problemi sessuali in camera da letto dovuti a una serie di cause e fattori che si possono risolvere con metodi naturali, quali il viagra rosa. Sono disturbi che condizionano il rapporto e di conseguenza la vita sessuale. Vediamo da cosa dipendono e la soluzione migliore.

Problemi sessuali femminili

Sono molto diffusi e possono assumere diverse forme. Tra i problemi sessuali che possono coinvolgere la donna in camera da letto, quindi nell’approccio fisico con il partner vi sono la mancanza del desiderio, l’alterazione dell’eccitazione sessuale, l’incapacità di raggiungere l’orgasmo, quindi l’anorgasmia, il dolore associato all’attività sessuale oppure un insieme di questi fattori.

Sono disfunzioni e problematiche che tendono a manifestarsi in vari momenti della vita della donna, ma raggiungono il culmine nei mesi successivi al parto che porta a dei cambiamenti, non solo fisici e psicologici, ma anche riguardanti la coppia, per cui i problemi sessuali si acuiscono maggiormente. Sono disturbi che interessano e coinvolgono la donna, ma che hanno anche un impatto fortemente significativo sulla relazione sessuale di coppia.

Tra i problemi sessuali femminili vi è il disturbo dell’eccitazione sessuale che riguarda l’assenza o totale mancanza del desiderio sessuale della donna nei confronti del partner. Il disturbo da avversione sessuale si manifesta con una vera e propria avversione nei confronti del partner che porta ad angosce o difficoltà interpersonali.

Il vaginismo è un altro problema sessuale relativo alla donna e riguarda uno spasmo involontario della muscolatura della vagina che rende difficoltosa la penetrazione con il partner. In questo caso la donna fa fatica a vivere l’atto sessuale, sebbene provi il desiderio. Infine, l’anorgasmia, ovvero l’incapacità di raggiungere l’orgasmo e può essere dovuto a diverse cause.

Problemi sessuali femminili: cause

Proprio come accade con i problemi sessuali dell’uomo, anche per quelli della donna capire le cause e i motivi per cui si manifestano è fondamentale in modo da trovare la giusta soluzione e vedere come risolverli. In questo caso, i motivi sono di varia natura. Le cause fisiche e psicologiche tendono a intrecciarsi e sono interconnesse le une alle altre.

Le cause possono essere organiche, quindi fisiche, dunque legate a problemi fisici, tra cui la non accettazione del proprio corpo e a mostrarsi al partner con le proprie imperfezioni e difetti. Ci possono essere dei problemi sessuali dovuti a infezioni o irritazioni che riguardano l’aspetto vaginale per cui la penetrazione è difficile.

Alcune patologie che riguardano il sistema endocrino o certi morbi possono condizionare il rapporto di coppia e di conseguenza lasciarsi andare da quel punto di vista non è affatto semplice. La menopausa che porta alla carenza di estrogeni, diminuisce la lubrificazione vaginale per cui si può avere del dolore durante l’atto sessuale.

Le cause di tipo psicologico riguardano lo stress, l’ansia, ma anche la paura di non essere all’altezza non riuscendo a dare al partner quello che si vorrebbe. Nel caso dell’anorgasmia, per esempio, ci possono essere dei problemi sessuali dovuti a dei tabù che riguardano l’educazione che si è avuto oppure anche una violenza subita che pregiudica il rapporto con il partner e la relazione di coppia.

Problemi sessuali femminili: viagra rosa

Per risolvere e trattare in modo naturale i problemi sessuali della donna, è bene avvalersi di un prodotto che aiuta a stimolare e aumentare la libido e di conseguenza il desiderio. Si tratta di Femmax, il viagra rosa e quindi l’alternativa maschile alla pillola blu. Un prodotto in compresse che aiuta a essere recettive e maggiormente pronte durante l’atto sessuale.

In base al parere di esperti e consumatori, funziona davvero. Femmax è efficace come dimostrano anche i risultati che sono stati attestati e verificati. Un integratore sessuale che garantisce orgasmi maggiormente lunghi e duraturi per cui il sesso risulta essere maggiormente soddisfacente e si ha un aumento del piacere nel fare l’amore.

Grazie ai suoi benefici ottenuti è riconosciuto come il viagra femminile. Per chi ne volesse sapere di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

La resistenza aumenta, così come l’energia e il buonumore con risultati garantiti sia per la donna, ma anche per il partner stesso. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che contiene principi attivi che non risultano essere nocivi per la salute. Femmax si compone di ginger che stimola gli organi sessuali e Muira Pauma, una erba di origine amazzonica, nota anche come l’albero della potenza, un potente afrodisiaco usato sia in campo sessuale, ma anche per contrastare il problema della calvizie.

Per quanto riguarda la posologia, si consiglia di assumerne una compressa prima del rapporto, ma la dose varia da una donna all’altra, anche in base alle proprie esigenze personali.

Per acquistare Femmax, dal momento che originale ed esclusivo, non è possibile online o nei negozi fisici. L’acquisto avviene tramite il sito ufficiale del prodotto, per cui è necessario compilare il modulo con i dati e inviarlo. Ha un costo di 39€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte di cui usufruire con la consegna gratis. Si può pagare con Paypal, la carta di credito o anche con il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna del prodotto.