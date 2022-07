La spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto il Principe Harry a Las Vegas nel 2012, avrebbe deciso di vendere delle mutande usate dal Duca del Sussex.

Il principe Harry: le mutande in vendita

Prima di sposare Meghan Markle e mettere la testa a posto, il Principe Harry si è fatto conoscere in tutto il mondo come “la pecora nera” della famiglia Reale, ed è stato protagonista di alcuni scandali e scoop che hanno fatto il giro del mondo.

L’ultimo, suo malgrado, l’ha investito in queste ore: la spogliarellista Carrie Reichert, che avrebbe trascorso una notte con il principe a Las Vegas, nel 2012, avrebbe infatti messo in vendita delle mutande appartenute a Harry. Per la precisione la biancheria usata dal principe Harry sarà messa all’asta il prossimo 17 agosto e, secondo indiscrezioni, la spogliarellista punterebbe ad ottenere almeno 1 milione di dollari. Ovviamente la questione ha rapidamente fatto il giro del mondo ma sulla vicenda non sono noti ulteriori particolari.

In passato Harry è stato travolto da altri rumorosi scandali: nel 2012, proprio durante la sua vacanza a Las Vegas, l’ex duca del Sussex sarebbe stato fotografato senza veli durante una partita di strip-biliardo.

Le foto ovviamente avevano fatto il giro del mondo e non avevano mancato di sollevare contro Harry l’ira della famiglia Reale.