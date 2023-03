Premi Oscar 2023: i look più belli del red carpet

La sera del 12 marzo 2023 Hollywood ha acceso le luci della 95esima edizione dei Premi Oscar. Una notte all’insegna del cinema e dello spettacolo ma, come accade ogni anno, anche la moda è stata la protagonista. Il red carpet, non più rosso ma color champagne, ha accolto numerosi outfit, tutti degni di uno o più scatti fotografici.

I migliori look del red carpet agli Oscar 2023

La notte degli Oscar 2023 ha visto cambiamenti notevoli. Primo tra tutti, il tappeto stesso, non più rosso fuoco come da tradizione, ma per la 95esima edizione si tinge di un color champagne molto raffinato ed elegante. Eleganza che è stata riscontrata anche nei vari outfit che hanno sfilato su quel tappeto champagne: le celebrities, infatti, hanno sfoggiato look degni di essere immortalati, dove il bianco diventa quasi totalmente il protagonista.

Il total white conquista le star di Hollywood

La notte degli Oscar 2023 ha regalato molte sorprese in fatto di palette cromatiche. Sono diverse le celebrità che hanno scelto di sfoggiare look total white all’insegna della raffinata eleganza. C’è chi ha optato per look completamente bianchi, chi abiti super shimmer e chi, invece, ha scelto una sfumatura avorio o panna. Ana de Armas, ad esempio, è arrivata sul tappeto champagne con un abito bianco leggermente “sporco” di azzurro-argento extra shiny firmato Louis Vuitton. Look bianchi luminosi anche per Zoe Saldana (in Fendi), Eva Longoria e Adriana Bose. Strascico in tulle per l’attrice vincitrice Michelle Yeoh. Il bianco conquista in ogni sua sfumatura più raffinata.

Paillettes mania: dal nero al rosso brillare è d’obbligo

A quanto pare la passione per le paillettes non finisce mai. Perfette per una notte speciale, le paillettes diventano protagoniste di gran parte degli outfit. Insieme a loro anche le applicazioni gioiello, i ricami e tutto ciò che riguarda la luminosa eleganza. Tra tutte ha sicuramente spiccato il look di Malala Yousafzai : un abito total silver cosparso di paillettes con copricapo abbinato. Eleganza e luce in un connubio perfetto. Oltre all’argento, anche il rosso ha conquistato il tappeto degli Oscar. Salma Hayek, ad esempio, ha sfoggiato un abito total red ricoperto di paillettes e dettagli luminosi impossibili da non notare.

Il nero? Ottima scelta

Anche il nero ovviamente continua a conquistare la notte degli Oscar 2023. Tra le meglio vestite di nero c’è senza dubbio la grande Lady Gaga, che per l’occasione ha scelto un abito con top bustier in tulle semi-trasparente e gonna a trapezio. Il brand? Versace, e il risultato è stato impeccabile. Trasparenze anche per Rihanna, che nella serata degli Academy Awards 2023 ha cambiato ben tre look. La cantante è arrivata sul red carpet indossando un abito marrone scuro firmato Alaia semitrasparente nella parte superiore: il top, in simil-pelle, lascia intravedere spalle, braccia e pancione, altro protagonista del suo défilé. Un nero esageratamente di classe, infine, è stato scelto dalla meravigliosa Jennifer Connelly, che per l’occasione ha scelto un abito Louis Vuitton che lascia le spalle scoperte e che lascia spazio a dettagli gioiello luminosi ed extra chic.

Una notte incredibilmente elegante, quella degli Oscar, che ancora una volta lasciano senza fiato tutto il pubblico.