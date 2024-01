Dove andare in vacanza con le amiche per il Ponte dell’Epifania 2024

Non sapete dove andare per il Ponte dell’Epifania? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcune mete perfette per passare un paio di giorni in qualche bel posto con le amiche.

Ponte dell’Epifania 2024: dove andare in vacanza con le amiche in Italia

Si sa, l’Epifania tutte le feste porta via, infatti, lunedì 8 gennaio, rappresenta per molti di noi un nuovo inizio, si torna al lavoro, si torna a scuola, all’Università eccetera. Per ripartire ancora più carichi di prima non c’è niente di meglio che trascorrere qualche giorno in qualche bel posto, magari in compagnia delle amiche più care, tra passeggiate, shopping e degustazioni. Iniziamo col vedere insieme alcune mete ideali per il Ponte dell’Epifania in Italia:

Firenze: è senza dubbio una delle città più belle del nostro Paese, ricca di arte e di cose da vedere. In occasione del giorno della Befana inoltre c’è la famosa Cavalcata dei Re Magi, che si svolge tra Piazza de Pitti e Piazza del Duomo. Un evento davvero imperdibile!

è senza dubbio una delle città più belle del nostro Paese, ricca di arte e di cose da vedere. In occasione del giorno della Befana inoltre c’è la famosa Cavalcata dei Re Magi, che si svolge tra Piazza de Pitti e Piazza del Duomo. Un evento davvero imperdibile! Bologna : anche qui si tengono alcuni eventi tradizionali per festeggiare il 6 gennaio, inclusa una processione dei magi a cammello e a cavallo. Bologna poi è una città tutta da scoprire, meravigliosa in qualsiasi stagione.

: anche qui si tengono alcuni eventi tradizionali per festeggiare il 6 gennaio, inclusa una processione dei magi a cammello e a cavallo. Bologna poi è una città tutta da scoprire, meravigliosa in qualsiasi stagione. Montescaglioso : si trova in Basilicata, in provincia di Matera. In questo periodo si rievoca la tradizione dei “Cucibocca“, ovvero personaggi che girano per la città con delle catene legate ai piedi.

: si trova in Basilicata, in provincia di Matera. In questo periodo si rievoca la tradizione dei “Cucibocca“, ovvero personaggi che girano per la città con delle catene legate ai piedi. Candela : si trova in provincia di Foggia, in Puglia e, il 6 gennaio, si può assistere al tradizionale volo della Befana.

: si trova in provincia di Foggia, in Puglia e, il 6 gennaio, si può assistere al tradizionale volo della Befana. Urbania: si trova nelle Marche, in provincia di Pesaro-Urbino. Il 6 gennaio andrà in scena la 23esima edizione della Festa Nazionale della Befana, con la sfilata della Calza più lunga del Mondo.

Ponte dell’Epifania 2024: dove andare in vacanza con le amiche all’estero

Dopo aver visto alcuni luoghi dove trascorrere il weekend dell’Epifania in Italia con le amiche, vediamo adesso dove andare invece all’estero:

Sofia: è la capitale della Bulgaria e terza città più antica d’Europa. Sono tantissime le cose da visitare in questa splendida città, come lo Yuzhen Park o la Chiesa russa di San Nicola.

è la capitale della Bulgaria e terza città più antica d’Europa. Sono tantissime le cose da visitare in questa splendida città, come lo Yuzhen Park o la Chiesa russa di San Nicola. Colmar: con le sue casette colorate, Colmar è una delle città più pittoresche della Francia, meta assolutamente da vedere almeno una volta nella vita, sembra quasi di trovarsi in un posto magico.

con le sue casette colorate, Colmar è una delle città più pittoresche della Francia, meta assolutamente da vedere almeno una volta nella vita, sembra quasi di trovarsi in un posto magico. Praga : la capitale della Repubblica Ceca è una città incredibile anche in inverno, ideale quindi per il Ponte dell’Epifania. Sono tante le cose da vedere in questa città, dal Ponte Carlo, all’orologio astrologico al castello.

: la capitale della Repubblica Ceca è una città incredibile anche in inverno, ideale quindi per il Ponte dell’Epifania. Sono tante le cose da vedere in questa città, dal Ponte Carlo, all’orologio astrologico al castello. Lisbona: altra città incantevole, si trova in Portogallo e sorge sulla costa. Anche in questa città le cose da vedere sono davvero tantissime, dai musei alle varie attrazioni turistiche, per non parlare delle lunghe passeggiate che si possono fare.

Queste sono quindi alcune mete ideali per trascorrere il Ponte dell’Epifania, all’estero oppure in Italia. E voi, dove andrete di bello?

