Padovano, occhi azzurri e spirito libero. Il giovane attore italiano Pierpaolo Spollon sta diventando uno dei più richiesti della televisione italiana grazie al suo talento dimostrato in varie fiction della Rai.

Pierpaolo Spollon: chi è

Il giovane attore Pierpaolo Spollon è nato il 10 febbraio 1989 a Padova, figlio unico in una famiglia molto particolare.

Il padre è infatti un commissario mentre la madre lavora nell’Esercito. Anche se in casa c’è una certa rigidità, il piccolo Pierpaolo cresce fantasioso e votato all’arte e alla pittura, tanto che vorrebbe iscriversi durante l’adolescenza al liceo artistico. La madre però lo indirizza ad iscriversi allo scientifico. Pierpaolo è un cinefilo, adora guardare film nei pomeriggi dopo la scuola, così come ha affermato durante un’intervista. Uno dei film cruciali per la sua adolescenza è stato L’ultimo dei Mohicani, guardando il quale è scattata una molla nella sua testa: Pierpaolo sarebbe diventato un attore.

Spollon si descrive come uno spirito libero, un uomo molto dinamico e spesso con la testa tra le nuvole.

Spollon decide quindi di partecipare al provino per un film del regista Mazzacurati: purtroppo non viene scelto per il ruolo ma comunque viene notato per le sue doti e introdotto nel mondo dello spettacolo. Esordisce infatti grazie ad Alex Infascelli nella serie Nel nome del Male. In seguito Pierpaolo Spollon decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione e farsi strada nel mondo del teatro e della tv.

In televisione ha recitato soprattutto nelle fiction, che lo hanno reso noto al grande pubblico.

La carriera

Nel 2017 ha lavorato nella serie tv di Rai Due La porta rossa, un thriller ideato da Carlo Lucarelli. Al suo fianco attori come Gabriella Pession e Lino Guanciale. Pierpaolo in questa fiction interpreta un giovane bosniaco: per questo ruolo ha anche dovuto apprendere alcuni rudimenti di questa lingua straniera. Sempre con l’attore Lino Guanciale, Pierpaolo Spollon ha recitato nella serie tv di Rai Uno L’allieva. Quest’ultima si è rivelata un grande successo in termini di ascolti e che ha avuto ben tre stagioni finora. Spollon ha vestito i panni di Marco, il fratello sognatore di Alice Allevi, la protagonista della fiction impersonata dalla talentuosa collega Alessandra Mastronardi.

Alla fine del 2019 l’attore padovano è stato coinvolto in un’altra fiction Rai, Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, le cui riprese si interruppero a causa della pandemia di Coronavirus costringendo a dividere la serie in una parte prima e una seconda. In questa fiction Spollon interpreta il giovane specializzando Riccardo Bonvegna.

Nel gennaio del 2021 una nuova avventura per il giovane attore. Pierpaolo entra infatti a far parte del cast di Che Dio ci aiuti 6, una fiction Rai che ha avuto grande successo nelle sue precedenti stagioni. L’attore vestirà i panni di Emiliano, un affascinante ragazzo che farà innamorare Monica, personaggio interpretato dall’attrice, conduttrice e cantante Diana Del Bufalo.