Pierpaolo Pretelli tornerà a Domenica In? Una risposta di Mara Venier a un fan dei social ha riacceso le speranze degli ammiratori dell’ex gieffino.

Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In?

In tanti sono curiosi di sapere se Pierpaolo Pretelli tornerà a Domenica In, specie viste le ulterime schermaglie da lui avute con la conduttrice dello show, Mara Venier.

Nelle ultime ore è stata la stessa conduttrice a lasciare aperto uno spiraglio di speranze rispetto a questa ipotesi. A un fan che le ha infatti chiesto via social se Pierpaolo tornerà nel suo salotto tv della domenica, Mara Venier ha risposto: “Per ora non c’è, ma chissà”, ha scritto la conduttrice.

La replica di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli: i dettagli

Nei giorni scorsi la conduttrice ha replicato contro uno scivolone commesso da Pierpaolo durante la sua ultima ospitata a Verissimo.

Lì l’ex velino aveva affermato con ironia di aver “svecchiato” Domenica In, e ovviamente la sua battuta non era sfuggita a Mara Venier, che non aveva perso occasione per replicare.

“Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara”, ha precisato Pierpaolo in seguito al polverone causato dall’episodio.

Per l’esattezza nel salotto tv di Silvia Toffanin Pierpaolo aveva affermato: “Qui c’è un’aria fresca, invece lì ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po‘”.