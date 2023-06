Pier Francesco Forleo si è spento a Roma all’età di 62 anni. Lutto per il mondo Rai e per la televisione italiana: l’uomo era direttore della Direzioni Diritti Sportivi dell’azienda e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. Lascia la moglie Elisabetta Ferracini, figlia della nota conduttrice Mara Venier. Ripercorriamo insieme la vita di Forleo.

Pier Francesco Forleo lascia la moglie: chi era ed età del direttore

Pier Francesco Forleo era nato nel 1962 a Firenze. Dopo una laurea in Economia e Commercio ha cominciato a lavorare nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell’IRI.

Nel 1997 avviene il grande passo: Forleo entra ufficialmente in Rai, prima nella sezione Reporting e Controllo, poi nella direzione Amministrazione e Finanza, fino a ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia.

Passati i primi anni di esperienza e fatta quella che più comunemente viene definita “gavetta”, Pier Francesco Forleo nel 2006 viene nominato Direttore degli Acquisti e, successivamente, ottiene la posizione di direttore della Direzione Diritti Sportivi. Incarico iniziato nel 2015 e concluso tristemente nel 2023, anno della sua scomparsa.

Oltre ad avere lavorato in Rai per quasi tutta la sua vita, Pier Francesco Forleo ha anche svolto la professione di docente universitario. Infatti, ha insegnato Economia Aziendale alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino: ciò accadde dal 2002 al 2004.

Pier Francesco Forleo: la vita privata e la moglie

Per quanto riguarda invece la vita privata, Pier Francesco Forleo era sposato da diversi anni con Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice Mara Venier. La coppia, sempre molto affiatata, era solita mostrarsi sui social molto spesso, anche in compagnia della stessa Venier.

Forleo e Ferracini non avevano figli, ma la loro relazione è sempre stata molto serena ed equilibrata: la coppia era felice insieme, proprio come dimostrano le fotografie che li ritraevano mano nella mano e sorridenti.

Pier Francesco Forleo: la scomparsa e le cause della morte del direttore Rai

La notizia della morte di Forleo arriva il 9 giugno 2023, ma sulle cause ufficiali della sua scomparsa non sono state rese note informazioni precise. Tra i tanti messaggi di cordoglio pubblicati sul web e sui media in generale, quello della conduttrice di Domenica In colpisce per le parole utilizzate:

Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce

Non si conosce la causa della morte del noto direttore Rai, ma è probabile che sia avvenuto tutto in tempi, purtroppo, brevi.

I messaggi di cordoglio per la morte di Pier Francesco Forleo: lutto nel mondo della Rai

Il mondo della Rai è in lutto: la scomparsa del noto direttore Pier Francesco Forleo ha scosso l’intera azienda, oltre che i familiari e gli amici. Forleo era apprezzato da chiunque e sono molti i messaggi di cordoglio a lui riferiti. Amici, parenti, colleghi e la stessa azienda Rai si sono sentiti in dovere di esprimere qualche parola in suo ricordo, mostrando tutta l’emozione del momento. Andrea Vianello, direttore Testata Rai Giornale Radio e Radio Uno, ad esempio, ha pubblicato un tweet proprio sulla scomparsa di Forleo: