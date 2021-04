Gli amanti del lusso adoreranno la nuova creazione del brand di moda Louis Vuitton, un baule super accessoriato per organizzare un picnic all’aperto in tutta comodità: il suo prezzo è esorbitante.

Baule di lusso per il picnic

Il brand di alta moda francese Louis Vuitton firma un prodotto inimitabile, trendy e molto audace: tutti i fashin victims lo adoreranno.

Si tratta del baule di lusso per picnic e gite fuori porta chiamato Malle Pique-Nique. Se all’esterno potrebbe sembrare semplicemente un tipico bauletto firmato Louis Vuitton, con la famosa stampa con logo Monogram sui toni del marrone, all’interno è un vero e proprio scrigno di preziosità.

Aprendo il bauletto infatti si troveranno molteplici cassetti e scomparti che nascondono tutto l’occorrente per organizzare un picnic griffato e con tutte le comodità.

Piatti, tazzine e bicchieri in porcellana, una tovaglia in cotone bianco con tovaglioli abbinati (entrambi con l’iconica stampa ‘LV’), posate in argento e a completare il tutto gli accessori indispensabili per un pranzo all’aperto come il cavatappi e la saliera. Una serie di prodotti dal valore altissimo che propongono un’alternativa di lusso ai piatti e bicchieri in plastica monouso, aderendo ai canoni di ecosostenibilità.

Il baule Malle Pique-Nique di Louis Vuitton però non è per tutte le tasche. Sul sito del brand di moda Louis Vuitton è infatti venduto al prezzo esorbitante di 64.000 euro. Il prezzo così alto è dovuto ovviamente alla qualità non solo del baule ma anche dei prodotti che esso contiene. Non dimentichiamo infatti che gli accessori del kit sono in fine porcellana, in cotone di lusso e in argento: materie prime che hanno un costo molto alto. Sarà quindi un baule per picnic che solo i più facoltosi potranno permettersi, per coniugare lo stile Louis Vuitton con la comodità degli accessori e creare un picnic super griffato.

Altri accessori di lusso per le attività outdoor

Nel senso del lusso outdoor, negli ultimi tempi si sta affermando sempre di più l’esperienza del glamping. Quest’ultima parola è formata dalla fusione dei termini ‘glamour’ e ‘camping’: si tratta di campeggi all’aria aperta che si trovano in tutto il mondo e che permettono all’ospite di avere una esperienza di camping outdoor senza rinunciare alla comodità e al lusso. Vengono allestite delle tende che non rinunciano alla bellezza e al lusso stile resort.

Oltre al bauletto Louis Vuitton per il picnic, anche un altro brand di alta moda ha recentemente proposto un prodotto di lusso per il camping. Si tratta di Gucci, che ha iniziato una proficua collaborazione con il marchio The North Face non solo per capi d’abbigliamento da non perdere ma anche per accessori per il campeggio. The North Face x Gucci ha prodotto ad esempio un sacco a pelo con tenda in coordinato, in nylon ecosostenibile (Econyl) e uno stile unico per tutti i fashion addicted con l’anima da esploratori. La stampa degli accessori fonde i loghi dei due brand di moda. La tenda è disponibile al prezzo di 2.900 € mentre il sacco a pelo potrà essere vostro per 980 €.

