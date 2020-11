Se pensavate di aver visto tutto in fatto di Louis Vuitton, monogram iconico e bauli e bauletti, vi sbagliavate. La nuova collezione di Louis Vuitton, Game on, tende proprio a rinnegare le nostre “credenze” e ci propone una visione nuova del brand e delle it bags.

Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Louis Vuitton, Game on 2021

La nuova collezione Game on fa parte della Cruise 2021 e come testimonial d’eccezione, troviamo la bellissima attrice francese Léa Seydoux, alias bond girl nei film Spectre e No Time To Die. In questa nuova linea, il direttore artistico della collezioni femminili, Nicolas Ghesquière, ha lasciato spazio alla pura libertà creativa ed espressiva.

Dove vediamo l’iconico monogram di LV intrecciarsi e mescolarsi in un tutt’uno con i quattro semi delle carte da gioco, dando vita ad una nuova visione/versione del brand e delle it bags. Ci fa entrare in una nuova dimensione del marchio, ancora più moderno e contemporaneo, ma pur sempre ancorato alla tradizione, con un gusto inedito ed esclusivo, che ama i giochi di contrasti e le sperimentazioni.

In questa illusione ottica di simboli e colori, troviamo i fiori che sbocciano, le picche che si incrociano, i quadri che risplendono nella loro bellezza assoluta e i cuori che esplodono di felicità!

E in questo mondo di simbolismi, la nuova veste, fresca e vivace, del monogram fa da padrona, insieme ai quattro semi, esaltando le silhouette e valorizzando ogni linea.

Ma ad accompagnare questa unione simbolica ci sono colori forti e decisi come il rosso acceso, il magenta e l’azzurro cielo, declinati nei dettagli o su tutta la superficie. E non solo: possiamo scegliere il bianco per un look più discreto o il colore iconico del brand se siete legate alla tradizione.

Con cosa indossarla?

La nuova linea di borse e accessori è molto versatile, si presta ad essere indossata con qualsiasi cosa, sia con uno stile più classico che con uno più casual. Il suo valore aggiunto è proprio la sua natura ibrida, elegante e sbarazzina al tempo stesso. Immaginate ad esempio una borsa a spalla con catena con i quattro simboli delle carte da gioco (come nella foto qui sotto) abbinata a dei jeans baggy e ad un maglione un po’ over super colorato. A completare il look, un tacco in vernice. Qui a sdrammatizzare il tutto c’è la borsa che gli dà quel tocco in più che non guasta, risultando particolare, sofisticato ma spiritoso e super trendy.

Oppure abbinato come nella foto qui sotto insieme ad un look più ricercato e classico con le rouches della camicia che vanno in netto contrasto con i colori e i simboli della borsetta. Ma non danno fastidio all’intero outfit, anzi creano armonia e complicità per un gioco di contrasti e sperimentazioni inediti ed esclusivi.

Ed è proprio su questo rapporto antitetico che si basa Game on: colore, contrasto e dettagli originali dipingono il nuovo monogram e la nuova it bag accompagnando il viaggiatore alla scoperta dei simboli e dei giochi della vita.

Avete già visto l’ultima tendenza di Louis Vuitton per l’autunno inverno 2020?