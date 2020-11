La nuova collezione Gucci “Ouverture of Something that Never Ended” verrà presentata attraverso una mini serie tv di 7 episodi, nel corso del GucciFest, il festival moda e cinema digitale all’insegna dell’innovazione.

Gucci, la nuova collezione in una serie tv

Sarà il direttore creativo della Maison, Alessandro Michele a presentare la nuova collezione “Ouverture of Something that Never Ended” e lo farà tramite la mini serie omonima di sette episodi, al GucciFest, il festival in programma dal 16 al 22 novembre. Un mix d’informazioni che hanno confermato quanto era stato dichiarato dalla Maison del gruppo Kering con l’inizio della pandemia: rallentare, cambiare e proporre.

La mini serie tv sarà trasmessa una puntata al giorno per la durata del GucciFest su YouTube Fashion, Gucci YouTube, Weibo e nel sito GucciFest.com.

Ogni puntata rivelerà una parte della nuova collezione lasciando tutti con il fiato sospeso sino all’ultimo episodio attraverso “una nuova narrazione gioiosa e a cadenza irregolare, non più vincolata dalla vecchia nozione di stagionalità, ma più vicina alla sua vocazione espressiva e raccontata fondendo regole e generi, nutrendosi di nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme di comunicazione”, come aveva preannunciato il direttore creativo.

Alessandro Michele infatti ai preludi della primavera scorsa aveva anticipato con il manifesto “Appunti dal Silenzio” l’addio alla stagionalità e alla performance in passerella per passare a una forma di racconto innovativa e differente in cui borse, scarpe ed abiti sono scesi per strada e immersi nelle storie di personaggi che conosceremo attraverso lo schermo.

“Ouverture of Something that Never Ended”: il cast

La mini serie Gucci è stata girata a Roma con la co-direzione del regista di Elephant, Gus Van Sant e di Alessandro Michele al fine di proporre un nuovo format, una serie di 7 puntate in cui la protagonista sarà Silvia Calderoni nota perfomer, attrice e artista, nelle vesti di una donna immersa in una surreale routine quotidiana fatta d’incontri con talenti e amici della casa Gucci.

Tra questi: Achille Bonito Oliva, Paul B. Preciado, Billie Eilish, Jeremy O. Harris, Darius Khonsary, Arlo Parks, Lu Han, Ariana Papademetropoulos, Florence Welch, Harry Styles e Sasha Waltz.

GucciFest: una serie di fashion film

La mini serie tv “Ouverture of Something that Never Ended” non sarà l’unico contenuto in formato video, in programma infatti anche molti fashion film per celebrare 15 giovanissimi stilisti indipendenti che Alessandro Michela ha selezionato personalmente: Ahluwalia, Stefan Cooke, Shanel Campbell, Cormio, JordanLuca, Charles De Vilmorin, Yueqi Qi, Mowalola, Rui, Rave Review, Gui Rosa, Collina Strada, Boramy Viguier, Bianca Saunders e Gareth Wrighton.

Il programma sarà disponibile nella sua totalità a partire dal 13 novembre.