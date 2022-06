Chi era Peter Falk: vita dell'attore statunitense

Candidato al Premio Oscar nel 1961 e nel 1962, Peter Falk è stato protagonista del mondo dello spettacolo nel XX secolo. Scopriamo la sua storia dagli esordi al grande successo.

Chi era Peter Falk

Peter Michael Falk (New York, 16 settembre 1927 – Beverly Hills, 23 giugno 2011) è stato un attore statunitense.

Cresce con il padre imprenditore, proprietario di un negozio di vestiti, e la madre contabile e responsabile acquisti presso lo stesso.

Il piccolo, a soli tre anni, viene sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di un retinoblastoma che lo porta all’asportazione dell’occhio destro. Questo lo porterà a farsi riconoscere nel mondo del spettacolo che lo amerà anche per il suo sguardo inconfondibile.

Carriera di Peter Falk

Inizia ad ottenere successo nel corso degli anni cinquanta quando viene scelto per alcune serie tv come “Alfred Hitchcock presenta” e “Naked City”.

Arriva poi nel 1961 uno dei ruoli più importanti della sua vita: Carmelo in “Angeli con la pistola” di Frank Capra. Riesce poi ad ottenere vero successo con la serie “Colombo” in cui interpreta il ruolo del protagonista.

In questi anni di grande successo in televisione Falk ottiene grandissima notorietà anche nel mondo del cinema. Partecipa a film come “Ardenne ’44, un inferno”, “Mariti”, “Una moglie” e molti altri tra cui “Il cielo sopra Berlino” in cui interpreta sè stesso.

Nel 1987 prende parte al film “La storia fantastica”, film cult degli anni Ottanta.

Peter Falk prende parte anche a numerose commedie di successo come “Invito a cena con delitto” in cui si distingue per il ruolo di Sam Diamante. Nel film compaiono anche personaggi parodizzati come Poirot e Miss Marple insieme a numerosi altri investigatori famosi.

Vita privata di Peter Falk

Per quanto riguarda la sua vita privata, Falk sposa la pianista Alyce Mayi nel 1960 dopo aver frequentato insieme la Syracuse University. Adottano due bambini, Catherine e Jackie che crescono insieme fino al 1976, anno in cui divorziano. L’anno successivo l’attore si sposa con la collega Shera Danese conosciuta sul set di “Mikey e Nicky”.

Nel 2006 Peter si trova a dover affrontare una difficile malattia: il morbo di Alzheimer. Dopo diversi anni di scontri legali tra la figlia e la moglie, la tutela definitiva dell’attore, ormani incapace di intendere, passa alla moglie. Falk, dopo cinque anni di malattie, decede il 23 giugno 2011 nella sua villa a Beverly Hills.