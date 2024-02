Perché Loredana Bertè si esibisce sempre con la borsetta? Scopriamolo insieme all’interno fi questo articolo.

Perché Loredana Bertè si esibisce sempre con la borsetta?

Loredana Bertè è una delle cantanti più note e amate dal pubblico. In molti avranno notato che Loredana porta sempre sul palco con sé una borsetta, come accaduto anche durante le sue varie partecipazioni al Festival di Sanremo. Ma, come mai Loredana si esibisce sempre con la borsetta? E’ una domanda che in molti si sono posti nel corso degli anni ma, al contrario di quello che magari si può pensare, e cioè che si tratti semplicemente di un accessorio per dare quel tocco in più al proprio outfit, in realtà la borsetta in quesitone contiene il bodypack, ovvero il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni. Il bodypack è un accessorio che, di solito, si aggancia alla cintura o al vestito. Loredana, invece, ha scelto di differenziarsi e di mettere il bodypack all’interno di una borsetta. Insomma, anche in questo la cantante è riuscita a distinguersi.

Loredana Bertè a Sanremo 2024 con “Pazza”

Come abbiamo appena visto, il motivo per il quale Loredana Bertè si esibisce sempre con una borsetta non è per una questione di stile ma di praticità. Nella borsetta infatti la sorella di Mia Martini tiene il bodypack, la scatola degli auricolari da cui si gestisce il volume e il ritorno dell’audio. Anche sul palco dell’Ariston, durante le sue varie partecipazioni, Loredana ha sempre indossato la borsetta. Adesso la cantante è tra i 30 big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, partito ieri sera, 6 febbraio 2024, e che ha visto Loredana Bertè esibirsi con il brano “Pazza“, primo in classifica dopo la prima serata. Loredana ha conquistato tutti con la sua grinta, la sua energia, il suo stile rock e la sua voce che, nonostante il passare degli anni, rimane forte e potente, quasi come se fosse ancora una ragazzina. La sua canzone, “Pazza”, è un inno all’amor proprio e alla libertà di riuscire a essere sempre se stessi. Loredana vuole dedicare questa canzone a tutti coloro che sono folli, perché per lei follia fa rima con libertà. Ecco cosa ha detto la cantante intervistata da Radio 105: “è un genere un pò autobiografico, parla di me. Di solito io mi odio abbastanza, ma in questo momento mi amo, mi amo disperatamente. Oggi penso che essere normali sia la più grande trasgressione, secondo me. E poi come mai queste domande le fanno solo alle donne e non agli uomini? Sono loro oggi secondo me quelli che dettano le mode, diciamo.” Loredana Bertè è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale di Sanremo 2024. Ancora qualche giorno e sapremo se sarà proprio lei a guadagnarsi la vittoria finale della kermesse musicale.

