Pedicure casalinga: consigli adatti per la cura

La pedicure casalinga necessita di alcuni prodotti come tronchesino, taglia unghie e maschera esfoliante per piedi idratati.

I piedi sono una parte importante che spesso si tende a sottovalutare. Una buona cura e trattamento dei piedi sicuramente aiuta a fornire sostegno e dare il benessere necessario. Per mantenerli sani e protetti, una buona pedicure casalinga non può mancare. Scopriamo i prodotti e consigli adatti per la bellezza dei piedi.

Pedicure casalinga

Da sempre, i piedi rivestono un ruolo importante nella routine di bellezza. Solitamente si decide di prendersi cura del piedi durante il periodo estivo quando si indossano scarpe come sandali o infradito che permettono di mostrarli in spiaggia. La pedicure casalinga è un trattamento per la cura e bellezza dei piedi da fare in ogni momento.

Una coccola che è possibile fare anche a casa con prodotti che siano specifici senza doversi recare presso un salone di bellezza o dall’estetista. Una pratica che è considerata un momento di relax e di benessere per questa zona del corpo molto importante, ma spesso sottovalutata da molti. Non è solo utile per mantenerli sani, ma anche per il benessere generale.

Una pedicure casalinga, da svolgere nel modo migliore, aiuta infatti a mantenere i piedi sani e in salute evitando così di andare incontro a una serie di problematiche. I duroni, le unghie incarnite, ma anche i calli sono tutti problemi e inestetismi che si potrebbero evitare con una buona routine dei piedi da fare nella tranquillità della propria casa.

Pedicure casalinga: come fare

Per la pedicure casalinga ci sono alcuni step e passaggi che bisogna seguire in modo da dare ai piedi il giusto benessere. Prima di tutto, sarebbe molto utile un bagno rilassante immergendo i piedi in una bacinella di acqua calda insieme a qualche goccia di olio essenziale o sale da bagno. Un trattamento di 15 minuti circa che ammorbidisce le pellicine.

Si passa poi all’esfoliazione da eseguire con una pietra pomice o la lima. Questi due strumenti non devono mancare nella beauty routine dei piedi poiché aiutano a eliminare e curare nel modo migliore le callosità e i duroni. Si consiglia un’esfoliazione leggera evitando di esagerare. Poco prima è bene passare anche una crema idratante sui piedi per ammorbidirli.

la pedicure casalinga continua con il taglio delle unghie che deve essere diritto e non troppo corto evitando gli angoli affilati. La lima è utile per dare forma alle unghie. Un altro passaggio è sicuramente l’idratazione con una crema idratante da applicare sulla pianta dei piedi particolarmente secca. Una crema a base di burro di karité od olio di cocco è sicuramente l’ideale.

Infine bisogna poi curare le cuticole magari con un olio specifico soprattutto se risultano secche o ispessite. Per chi vuole applicare lo smalto, meglio prima una base trasparente, poi uno smalto colorato e infine il top coat. Non bisogna poi dimenticare un paio di scarpe che siano comode e traspiranti per non causare dolore ai piedi.

Pedicure casalinga: prodotti Amazon

Un trattamento da fare a casa con kit e prodotti disponibili sul sito di Amazon approfittando di vari sconti e promozioni. Cliccando l’immagine si visualizzano i vari dettagli. Nei paragrafi sotto una classifica dei tre migliori articoli per la pedicure casalinga scelti tra i più efficienti dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Tagliaunghie set professionale

Un kit per le unghie che comprende anche un tronchesino in acciaio inossidabile per tagliare le unghie e renderle in modo uniforme. Un set indicato sia per uomini che donne, adatto anche per la manicure con la custodia in pelle e la borsa in velluto. Comprende anche la lima per le unghie e lo spingi cuticole.

2)Mycarbon pedicure elettrico professionale

Un pedicure elettrico che si ricarica e molto facile da usare. Dispone di una luce a led nella parte retro in modo da vedere meglio la zona da levigare. Il motore è molto potente con due livelli di velocità e adatto anche per talloni screpolati. Un dispositivo sicuro e di qualità.

3)Crema piedi urea 40%

Una crema a base di acido salicilico e di urea per il 40% che aiuta ad ammorbidire la pelle e idratare i calli. Una crema riparatrice che, grazie agli elementi all’interno, protegge la pelle. Adatta anche alle mani, alle ginocchia e per ogni tipo di pelle. Una formula testata e priva di qualsiasi parabene.

Insieme ai prodotti indicati per la pedicure casalinga, anche le maschere esfolianti per i piedi aiutano a prendersene cura adeguatamente.