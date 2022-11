Pedicure perfetta: come farla a casa

Dall'esfoliazione all'olio per cuticole, sino al taglia unghie o alla crema sono gli strumenti da avere per una pedicure perfetta da fare in casa.

Le calzature che solitamente si indossano in questo periodo dell’anno, come sneakers, anfibi e stivali sono deleteri per la salute e benessere dei piedi. Per trattarli nel modo giusto, si consiglia di ricorrere a una pedicure perfetta che è possibile fare anche a casa con i giusti prodotti utili a prendersene cura.

Pedicure perfetta

Sebbene in questo periodo i piedi non siano più nudi come nella stagione estiva con le zeppe o i sandali, bisogna sempre prendersene cura ricorrendo a una pedicure perfetta per averli ben idratati. Seguendo questo trattamento che si può fare tranquillamente a casa, si permette di avere dei piedi privi di calli e screpolature.

Innanzitutto, non vi è bisogno di recarsi presso un centro o salone di bellezza dal momento che è possibile farla anche a casa con tutti gli strumenti e attrezzi specifici.

I risultati possono essere davvero buoni a patto che ci si applichi nel giusto modo e con la dedizione necessaria per sottoporsi a questa pratica.

I piedi sono da sempre simbolo di bellezza e anche di erotismo, quindi dedicare un po’ di tempo alla pedicure perfetta è una coccola che si fa nei confronti di sé stessi. In caso di screpolature o calli, è sicuramente una abitudine irrinunciabile e rappresenta un momento di gratificazione per il benessere e la salute dei nostri piedi.

I passaggi sono davvero pochi e semplici. Con pochi step è possibile concedersi una pausa e un momento emozionante avendo a cuore la bellezza dei piedi per poi indossare le scarpe preferite senza problemi o difficoltà di nessun tipo.

Pedicure perfetta: consigli e tecniche

La parte principale della pedicure perfetta da fare a casa è l’esfoliazione, quindi rimuovere la pelle morta, le screpolature, compreso anche calli e duroni con appositi strumenti e attrezzi del mestiere. Si possono anche applicare delle maschere per i piedi in modo da dare alla pelle un aspetto più delicato e morbido, oltre che intenso.

Bisogna poi armarsi di una bacinella, un po’ di acqua, degli oli, un bastoncino di legno, della pietra pomice per eliminare duroni o pelle secca, compreso un tronchesino o taglia unghie. Non possono poi mancare la lima, lo scrub e anche una crema emolliente e idratante che sia specifica per i piedi. In commercio se ne trovano di vari tipi, come quella al mentolo.

Si passa poi a mettere i piedi a bagno con dell’acqua e un po’ di bicarbonato o a base di sali Epsom. Il bicarbonato aiuta a rendere morbidi e idratati la pelle dei piedi, mentre i sali Epsom sono in grado di ridurre il gonfiore dovuto alla stanchezza e allo stress della giornata lavorativa. In seguito, per una pedicure perfetta, bisogna poi asciugare bene i piedi rimuovendo le cuticole e tagliare le unghie.

Si consiglia anche di applicare un olio per cuticole, lo stesso che si usa per le mani. Questo prodotto ha il compito di lasciare i piedi morbidi e ben idratati. Infine, si passa poi a eliminare le cellule morte con uno scrub per il quale è necessario massaggiare bene avendo cura di risciacquare. Alla fine del trattamento, si applica la crema che dona il giusto sollievo.

Pedicure perfetta: prodotti Amazon

Per trovare tutti i prodotti che si ha bisogno per questo trattamento Amazon è l’e-commerce con prezzi e offerte adatte. Cliccando sull’immagine si visualizzano le offerte e caratteristiche. Qui abbiamo stilato una classifica dei tre migliori prodotti per una pedicure perfetta scelti tra i più adatti con una descrizione di ogni articolo da usare per la cura di piedi senza screpolature.

1)Pedicure elettrico professionale

Un dispositivo professionale che permette di avere piedi lisci e morbidi eliminando qualsiasi callosità. Un prodotto dotato di vari rulli a seconda delle esigenze di ciascuno. Pratico, per usarlo ovunque e facile da usare dal momento che bisogna soltanto premere il pulsante per farlo funzionare. Resiste all’acqua e ha proprietà esfolianti.

2)Sali di Epsom del Mar Morto

Sono una confezione da 1000 grammi di sali del Mar Morto indicati per rivitalizzare le gambe e i piedi stanchi fornendo il giusto benessere. Basta aggiungere uno o due cucchiai all’acqua calda o tiepida per immergere i piedi per 20-30 minuti. Apportano numerosi benefici alla pelle che è più idratata e morbida.

3)Allga San Burro speciale piedi

Una crema per piedi secchi e screpolati a base di burro di karitè e di burro di cacao. Ha una azione emolliente e idratante con risultati garantiti dalle prime applicazioni. Ha proprietà nutritive e assorbe rapidamente. Basta applicarla nelle zone interessate e massaggiare fino a completo assorbimento.

Per una pedicure perfetta è necessario anche applicare delle maschere che diano sollievo ai piedi.