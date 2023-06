Maschere esfolianti piedi: quali ordinare per la stagione

I piedi sono una parte importante e, con l’avvicinarsi della stagione estiva, bisogna trattarli e curarli nel modo giusto in modo da poterli sfoggiare in spiaggia. Per rimuovere inestetismi come calli e duroni, le maschere esfolianti piedi sono la soluzione migliore grazie ai vari componenti di cui sono dotate. Vediamo gli effetti e come usarle.

Maschere esfolianti piedi

Con l’estate ormai prossima, bisogna prepararsi. Per sfoggiare e indossare le scarpe aperte come sandali o infradito, è necessario trattare al meglio i propri piedi. Per poterlo fare, le maschere esfolianti piedi permettono di effettuare un giusto peeling e trattamento stando a casa senza doversi recare in un salone di bellezza.

Un prodotto che, in vvista della stagione estiva, è considerato molto importante. aiutano a rinnovare e stimolare la pelle dei piedi lasciandola morbida e liscia prendendosi cura anche dei talloni screpolati o dei calli che sono un inestetismo doloroso e alquanto fastidioso. Proprio come quell per il viso, si caratterizzano per dei nutrienti che migliorano la salute del piede.

Sono ricche di principi attivi dall’effetto peeling che permettono di eliminare gli strati maggiormente superficiali della pelle dei piedi in modo che siano lisci e belli da vedere. Con le maschere esfolianti piedi si è sicuri di avere una pelle liscia e morbida, inoltre, non presentano controindicazioni di nessun tipo.

Non si ha bisogno di fare scrub o trattamenti di pedicure proprio perché si tratta di prodotti che forniscono tutti i benefici e le proprietà di cui si ha maggiormente bisogno.

Maschere esfolianti piedi: quale scegliere

Sono utili anche per coloro che hanno calli o talloni screpolati dal momento che, applicando le maschere esfolianti piedi, è possibile rimuovere le cellule morte. Sono prodotti che hanno azione e funzione antibatterica, oltre al fatto che levigano la pelle. Sono a base di componenti della frutta e delle piante.

Alcune maschere, grazie agli acidi della frutta, contenuti all’interno, di avere dei piedi lisci. Si consiglia di applicarli seguendo le giuste accortezze e lasciandole in posa per almeno 60 minuti. Sono diversi i brand che propongono questo tipo di prodotto a seconda delle varie esigenze e bisogni di ciascuno.

In caso di talloni che sono particolarmente secchi o screpolati, si consiglia di prolungare il tempo di posa arrivando a 90 minuti circa. Sono prodotti assolutamente validi ed efficaci poiché aiutano a idratare e rivitalizzare la pelle proprio grazie ai componenti naturali al loro interno che esercitano la giusta efficacia.

Si possono anche preparare delle maschere esfolianti per i piedi a casa con componenti e ingredienti casalinghi come miele e caffè considerati ottimi esfolianti e in grado di nutrire la pelle in profondità. Uno scrub o maschera a base di zucchero e menta ha un tono rinfrescante e rilassante, l’ideale dopo una giornata di lavoro.

Maschere esfolianti piedi Amazon

Sono elementi e trattamenti di bellezza disponibili sull’e-commerce di Amazon approfittando di sconti e offerte imperdibili. Cliccando l’immagine si notano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta le migliori maschere esfolianti scelte tra le più efficaci e valide dalle consumatrici.

1)Allga San Piedi care

Una maschera che esfolia e idrata il piede dotata di due calzini che sono ricchi di concentrati attivi. Indicata per duroni, talloni screpolati e calli. Si compone di ingredienti come miele, limone, frutto della passione, fico d’India che lasciano la pelle morbida eliminando le cellule morte. Un trattamento da lasciare in posa fino a 90 minuti.

2)Maschera esfoliante piedi 3 paia JVR

Una maschera esfoliante per i piedi che rimuove sia i calli che la pelle morta riparando i talloni che sono screpolati. Dona una pelle liscia grazie a ingredienti naturali e all’essenza di acido ialuronico. Molto facile da usare e aiuta a contrastare la pelle morta. Indicata per qualsiasi tipo di pelle.

3)Confezione da 5 maschere peeling piedi

Sono 5 maschere a base di lavanda che rimuovono la pelle indurita e callosa in modo da mantenerla liscia e morbida. donano ottimi benefici ai piedi. Migliora la pelle ruvida e secca. ottima da usare e priva di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale.

