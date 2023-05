Il gran finale si avvicina: Pechino Express 2023 calerà il sipario il prossimo giovedì 11 maggio 2023. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono al timone del programma e le coppie rimaste in gara sono sempre meno. La domanda, arrivati a questo punto, sorge spontanea: chi vincerà Pechino Express? Vediamo insieme i pronostici.

Pechino Express 2023: i pronostici sui vincitori

Gli italoamericani, I novelli sposi, Le mediterranee, I siculi: ecco le coppie che nella puntata di giovedì 4 maggio 2023 si sono sfidate per arrivare all’ultima grande tappa della finale. Dopo tutta una serie di prove e difficoltà, sono I Siculi a dovere abbandonare Pechino Express 2023 per sempre.

Se però si deve parlare di pronostici in vista della finale, le scommesse sono già apertissime. Sin dall’inizio il pubblico fan del noto programma ha dimostrato di avere una certa simpatia e di provare un particolare affetto per le Mediterranee, coppia composta da Carolina Stramare e Barbara Prezja. Affetto dimostrato anche per una coppia tutta al maschile, ossia quella degli Italoamericani, composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Il pubblico è abbastanza diviso, perciò affermare con certezza chi potrebbe vincere tra le coppie rimaste in gara è compito arduo. Da non sottovalutare anche I Novelli Sposi, coppia formata da Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Quando in squadra c’è uno sportivo o una sportiva, la sfida diventa sempre più difficile. Ecco perché, ai netti delle coppie rimaste, è molto difficile anticipare con chiarezza chi raggiungerà il podio di Pechino Express 2023. Se la giocano tutte e tre le coppie e la sfida è piuttosto dura: vincerà la forza e la determinazione de Le Mediterranee? O saranno Gli Italoamericani ad avere la meglio? Che ne sarà de I Novelli Sposi? Insomma, la partita è ancora apertissima e le scommesse cambiano di secondo in secondo.

Quando va in onda la finale di Pechino Express 2023 e dove vederla

La grande finale di Pechino Express 2023 si avvicina sempre di più. Dopo una semifinale ricca di colpi di scena, di sorprese, di prove difficoltose, di cibi esteticamente poco invitati, le tre coppie rimaste salve dovranno sfidarsi per vincere. La finale del programma è prevista per giovedì 11 maggio 2023 e andrà in onda come da tradizione verso le 21:15 su Sky Uno. Se per qualche motivo non riuscirete a sintonizzarvi sul canale di Sky, sappiate che c’è sempre una soluzione a tutto. Infatti, Pechino Express 2023 e la sua grande finale saranno disponibili alla visione anche su SkyGo (piattaforma ovviamente riservata agli abbonati), oppure sulla piattaforma a pagamento Now. Una volta conclusa la messa in onda di Pechino Express su Sky, il programma passerà anche in chiaro in televisione, in particolare su Tv8. Su quando andrà in onda Pechino Express 2023 in tv ancora non si sa nulla, ma se tutto andrà come la scorsa edizione, è probabile che Pechino Express 2023 arriverà su Tv8 nell’autunno dell’anno corrente. Si attendono comunque aggiornamenti, ma per il momento non vi resta che seguire l’attesissima finale e scoprire chi vincerà il programma!