Che malattia ha avuto il cantante Paolo Vallesi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Paolo Vallesi, che malattia ha avuto il cantante?

Paolo Vallesi è un cantautore molto amato, tanti i suoi successi nel corso della sua carriera, come per esempio il brano “La forza della vita”. Nel 2019 Vallesi ha scoperto di essere malato, gli è stato infatti diagnosticato un tumore all’intestino. All’epoca il cantante ha deciso di mantenere il silenzio e di non rivelare quindi la sua malattia. Solamente in seguito Paolo Vallesi ha voluto condividere con i fan la sua esperienza, raccontandola nell’album “IoNoi“. Nel corso di una intervista a Il Messaggero ha spiegato perché non ha voluto parlare subito della malattia: “spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più’ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: non volevo falsare la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo.” Ma, come sta oggi il cantautore toscano? Sempre a Il Messaggero, Vallesi ha dichiarato le seguenti parole: “oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri. La fortuna è stata quella di averlo preso in tempo. Il tumore mi ha ridato il coraggio che credevo perduto. Non sarà quello a rompermi i coglioni della vita.” Vallesi ha anche parlato di Fedez, apprezzando il fatto che il rapper ha voluto condividere la sua malattia: “ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile.”

Paolo Vallesi e il Festival di Sanremo

Paolo Vallesi, classe 1964, è un cantautore italiano molto amato dal pubblico. Vallesi ha partecipato, nella sezione giovani, al Festival di Sanremo nel 1991 con il brano “Le persone inutili“, vincendo la gara. Nel 1992 torna a Sanremo, questa volta nei big, con il brano “La forza della vita“, arrivando terzo. Nel 1996 torna nuovamente in gara, mentre nel 2017, 2021 e nel 2023 partecipa alla kermesse come ospite. Stamane, in vista dell’apertura di Sanremo 2024, Paolo Vallesi è stato intervistato da “Uno Mattina“. Ecco cosa ha detto a proposito del Festival: “io ho fatto i giovani, i Big andando bene, i Big andando male, l’ospite e quindi il duetto, l’anno prossimo mi ripresento tra i giovani per ricominciare il ciclo. E’ difficile spiegare la magia di quel palco, mette emozioni a tutti, anche ai più grandi, ti permette di far conoscere la tua canzone non solo all’Italia ma a tutto il mondo, è una magia, una psicosi collettiva dove tutto il mondo è concentrato lì quella settimana e la canzone si prende la platea. Chi riesce a dare il meglio… le canzoni incise sono una cosa, da vivo sono un’altra, alcune canzoni dal vivo guadagnano, quindi siamo tutti curiosi di sapere cosa succederà.” Vallesi ha poi che detto che guarderà la prima puntata del Festival, poi volerà in Canada per una serie di concerti.

