Nel nostro guardaroba per il 2022 non potranno certo mancare anche i pantaloni eleganti. Secondo le tendenze saranno perfetti per creare outfit “mix and match” davvero originali e saranno adatti tanto per un look da tutti i giorni quanto per essere indossati in un’occasione speciale.

Ma andiamo a vedere quali saranno i modelli più gettonati e come abbinarli.

Pantaloni eleganti, quelli di tendenza per il 2022

Per il 2022 sarà utile avere nell’armadio almeno qualche paia di pantaloni eleganti, da alternare al classico denim o al pantalone in ecopelle, tra i trend per la stagione invernale. Che siano sartoriali, haute couture o scovati in una delle tantissime catene di fast fashion, i pantaloni eleganti saranno l’elemento centrale dei nostri outfit.

Decisamente diversi da quelli con il solito jeans o per completare un look d’effetto per una serata speciale, magari proprio in occasione del Capodanno 2022, insieme a qualche dettaglio shiny, immancabile per festeggiare la notte più scintillante dell’anno.

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti propone un modello di pantalone classico ed elegante, disponibile in nero o in un bellissimo color melanzana. Si può scegliere se indossare con il blazer coordinato, per formare un completo, spezzandolo con una canotta in raso di seta o un body in pizzo per le stagioni più calde, oppure sotto maglioni a dolcevita o girocollo, magari con fantasie scandinave, ideali invece per le stagioni più fredde.

Ferragamo

I pantaloni eleganti di Ferragamo sono aderenti sulla parte alta delle gambe, per poi finire con un’ampia zampa di elefante dal ginocchio in giù. Si tratta di uno dei modelli tornato più di tendenza in queste ultime stagioni e in questo caso riproposto in lilla, colore tipico della stagione primaverile che viene molto utilizzato anche nella stagione invernale. Questi pantaloni si possono abbinare a tonalità più neutre oppure più sgargianti. Insomma, Ferragamo non pone alcun limite alla fantasia!

H&M

Se siete “fast fashion addicted”, da H&M potrete trovare questi pantaloni eleganti di un delicatissimo rosa cipria. Il modello a palazzo completo anche di vita alta è davvero perfetto per bilanciare tantissime fisicità. Ma non solo. Questo tipo di pantalone è declinabile in tantissimi stili, da quelli più trendy e giovanili a quelli più castigati ed eleganti ed è perfetto abbinato ad un top bianco, che sia ottico o panna, oppure perché no, con un total look con capi dello stesso colore dei pantaloni.

Intrend

I pantaloni eleganti di Intrend hanno un taglio maschile, a gamba larga e sono proposti in grigio, che è anche tra i colori di tendenza per la stagione invernale. Nonostante il loro aspetto estremamente classico, possono essere davvero versatili. Si possono infatti abbinare a molti stili diversi, dai più casual ai più classy. Le personalità più stravaganti possono provarli, per esempio, con un look alla garçonne ispirato alla moda francese degli anni ’20 oppure con uno ispirato alla moda british.