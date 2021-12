Manca sempre meno ai festeggiamenti per Capodanno 2022. Se avete già pensato all’acconciatura, al make up più giusto per voi e addirittura alla manicure a tema ma non avete ancora idea di come vestirvi per salutare il vecchio anno, non temete! Le catene low cost più famose sono già pronte con tantissimi suggerimenti di tendenza.

Che decidiate di trascorrere le feste in città oppure in montagna, ecco tantissime idee da cui prendere spunto per creare l’outfit perfetto, tra pailettes brillanti e super colorate e look total white più chic.

Come vestirsi a Capodanno 2022: le proposte di Stradivarius

Per Capodanno 2022 le proposte di Stradivarius sono davvero scintillanti. Come questo, adatto soprattutto a chi ama ballare, composto da una gonna tubino a vita alta e un top decorati con una cascata di pailettes arcobaleno.

In alternativa comunque, per creare un po’ di contrasti, potrete sostituire la gonna con un paio di pantaloni neri a vita alta a zampa di elefante.

Sempre da Stradivarius potrete trovare questo mini dress con maniche a tre quarti.

Anche questo è ricoperto di pailettes, ma più piccole e sui toni del viola e dell’azzurro. Bellissimo abbinato ad un paio di stivali bianchi per un look in pieno stile anni ’80, gli anni della Disco!

Romantiche con Tally Weijl

Per la gioia delle party girls, anche Tally Weijl ha già iniziato ad esporre tutti i suoi capi dedicati al Capodanno 2022 ed è pronta ad accontentare tutti i gusti. Tra pailettes e animalier ci sono anche questi modelli adatti a personalità più sobrie e romantiche. Per esempio questo mini dress effetto velluto color ciano scuro a maniche lunghe e leggermente a sbuffo, completato dalle rouches sul fondo del vestito e una scollatura ampia.

Disponibile anche in rosa shocking, grigio e nero con dettagli rosa, questo mini dress beige a maniche lunghe composto da cotone ed elastane è molto basic proprio per essere arricchito da accessori vistosi. Un tocco di personalità lo daranno, per esempio, un paio di stivali al ginocchio total white oppure dorati.

Comfy chic con H&M

Anche H&M è pronto a farti brillare, letteralmente, con questo vestito ampio con maniche larghe. Le diverse tonalità del rosa, dell’oro e dell’argento lo rendono già molto vistoso, per questo, l’abbinamento perfetto è quello con calzature semplici a contrasto. Per esempio, stivali scamosciati sui toni del beige che arrivano al ginocchio.

H&M pensa anche a chi, Capodanno 2022, lo passerà in montagna tra la neve. Questo sweater dress è infatti un caldo vestito in maglia, color panna perfetto da abbinare ad un maglione a maglia larga e a chuncky boots dello stesso colore. L’outfit ideale per chi ama i look comfy e vuole dare un tocco chic con qualche dettaglio dorato.

Classy con Primark

Se amate i look più classy, meno appariscenti ma comunque di grande effetto, e non volete spendere molto, da Primark potrete trovare questo completo gessato davvero molto elegante. Per osare, almeno durante la notte di San Silvestro, sotto il blazer potrete indossare una canottiera in raso con dettagli in pizzo, rossa oppure color panna. Il resto lo faranno i dettagli, come un bel paio di décolleté e gli orecchini, dorati o tempestati di pietre preziose.

Sempre da Primark, questo completo a quadri bianchi e neri è il risultato di un mix tra lo stile classico del blazer, dal taglio maschile e con bottoni gioiello, e un aspetto più trendy dato dal top e dal pantaloncino a vita alta. Bellissimo con collant velate nere e un paio di mocassini chuncky con una catena sulla tomaia come dettaglio.